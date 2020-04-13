Сьогодні, 13 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 5 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Цього тижня в бій вступають нові учасниці: мама-інтелектуалка Ірен, лінива мама Женя, кар’єристка Катя і домогосподарка Оля. У 5 випуску вони оцінили методи виховання суворої мами-інтелектуалки Ірен. Суперниці були здивовані тим, що вона постійно затуляла рот своїм синам. А на фінальній зустрічі ведучий проєкту Дмитро Карпачов і зовсім звинуватив її в тому, що вона не поважає своїх дітей.

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У перший день учасниці проєкту «Супермама» вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-стилістки й інтелектуалки Ірен, яка у вихованні робить акцент на освіті і стверджує, що її діти у віці 3-х і 6-ти років прочитали понад 500 книжок.

Однак мами були не в захваті від того, як Ірен виховує своїх синів. Під час розмови вона не давала сказати і слова своєму старшому синові Платону. Така поведінка викликала нерозуміння і в суперниць, і у Дмитра Карпачова. Ба більше, Ірен навіть заборонила ледачій мамі Жені поспілкуватися з Платоном наодинці. Вона строго контролювала все, що він скаже, і дозволила поставити йому лише п’ять запитань.

Під час ревізії квартири суперниці з’ясували, що в Ірен є суворий графік, якого дотримуються всі члени сім’ї. Навіть у туалет її сини ходять за розкладом!

До того ж за вечерею Ірен проігнорувала бажання синів. Вона чітко розповіла, що і в якій кількості будуть їсти її діти. І їхня думка не враховувалася. Точно так само авторитарно Ірен обирає захоплення для своїх дітей і свято вірить у те, що вона краще знає, що їм потрібно.

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Але чи так це насправді? Адже під час особистої бесіди експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов звинуватив Ірен у тому, що вона не поважає своїх дітей!

Що на таке звинувачення скаже мама-інтелектуалка і які висновки зробить? Дізнайтеся всі подробиці в 5 випуску проєкту «Супермама».

Video: «Супермама» 5 випуск: У туалет за розкладом ‒ яких іще методів виховання дотримується мама-інтелектуалка Ірен? Супермама 5 випуск: В туалет за розкладом - яких ще методів виховання дотримується мама-інтелектуалка Ірен? І що з цього приводу скаже Дмитро Карпачов.

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