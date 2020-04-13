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Рецепт глазурі для паски

13.04.2020

Кожна господиня хоче, щоб її паска була найсмачнішою і красивою. Для цього є глазур, яка робить традиційну пасхальну страву ще більш святковою. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповів, як приготувати глазур для паски на Великдень 2020. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Білок – 50 г
  • Цукор – 100 г

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Приготування:

  1. Білок з цукром поставити на водяну баню.
  2. Постійно помішуючи, довести до 57 градусів.
  3. Після перекласти в кухонний комбайн і на середній швидкості збити. Можна додати трохи сухого барвника поки збиваєте.

Смачного!

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