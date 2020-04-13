Цей рецепт паски дуже близький до французького бріошу. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська відштовхувалася від рецепту «Бабусиного бріош​​у» відомого французького шефа Анн-Софі Піка. Покроковий рецепт приготування паски від Ольги Мартиновської – читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

борошно вищого сорту – 500 г

морська сіль – 16 г

цукор – 150 г

живі дріжджі – 25 г (або 9 г сухих)

вершкове масло – 200 г

яйця – 8 шт.

рослинне масло (краще оливкове другого віджиму або будь-яке інше, але без різкого запаху) – 120 мл

сушена вишня – 200 г

зірочки бадьяну – 3 шт.

коньяк – 50 мл

білий шоколад для глазурі – 300 г

какао масло для глазурі – 50 г

Приготування:

Спочатку замочіть вашу вишню в коньяку і залиште на декілька годин. До речі, якщо ви не знайшли сушену вишню, візьміть заморожену і зробіть домашні цукати. Для цього потрібно розморозити ягоди і проварити в сиропі 2 хвилини (сироп: 100 мл води + 50 г цукру). Злити зайвий сироп через сито і відправити в духовку на 2-3 години при температурі 90-100 градусів. Піде вся зайва волога, а ягоди при цьому залишиться соковитими, але вже не потечуть і не дадуть зайвий сік в тісто. З вишнею вийде дуже смачно. У чашу міксера помістити борошно, дріжджі (покришити або просто всипати сухі), 6 яєць і на невисокій швидкості вимішувати гаком 5-6 хвилин. Вершкове масло нарізати кубиками, воно повинно бути не дуже холодним, але і не теплим (14-16 градусів). Додаємо масло не перериваючи процес вимішування, в 3 етапи. Коли тісто добре вимішалось і відлипає від бортів чаші, додаємо 2 яйця і рослинну олію. Вимішуємо ще 10 хвилин. Важливий момент! Олію я ароматизую зірочками бадьяну. Нагріваємо масло до 45-50 градусів разом з бадьяном, охолоджуємо і залишаємо на пару днів. Щільне рослинне масло, особливо оливкову, дуже потужний абсорбент. Ви можете надати йому будь-який смаковий відтінок. Накриваємо харчовою плівкою або вафельним вологим рушником і даємо тісту підійти 1 годину при кімнатній температурі. Тісто любить так само вологість. В ідеалі – 90% вологості. Обімняти тісто делікатно руками, тим самим випускаючи вуглекислий газ, який утворився за рахунок життєдіяльності дріжджів. Накрити знову харчовою плівкою і поставити в холодильник на 12-16 годин. Форми змастити вершковим маслом, викласти кульки тіста, змастити вершечки яйцем і дати підійти в тепленьке місце 2 години, вже нічим не накриваючи. Випікати при 150 градусах 20-30 хвилин. Все залежить від розміру форми: 20-30 хвилин для паски вагою 300-400 грам. Для зовсім маленьких буде досить 15-18 хвилин.

Я покриваю пасочки сумішшю топленого білого шоколаду і какао масла. Прикрашаю за настроєм. Як на фото наприклад – я сама зацукрувати пелюстки ірису і ромашку). Все натурально! Точний спосіб приготування таких кольорів можна подивитися на моєму YouTube каналі «Оля кУховарити».

Шалено люблю це Велике Свято світлого Великодня! Бажаю нам усім доброти і віри, надії на краще, зцілення душевного і звичайно любові! Чудового всім свята.

Смачного!

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