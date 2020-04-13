«Папаньки»: знайомство з героєм серіалу Микитою

Уже через кілька тижнів на телеканалі СТБ вийде продовження топового серіалу «Папаньки»! Глядачі телеканалу зможуть спостерігати за його подіями з понеділка по четвер о 20:15. А поки що знайомтеся з героєм серіалу – Микитою!

Микита – найзамотаніший, найзагнаніший і найбільш змучений батьківством папанька. Він трохи обезбашений, як Єгор, і трохи занудний, як Женя. Тому так добре вписується в цю компанію.

Микита – добрий невдаха. У нього постійний внутрішній конфлікт, пов’язаний зі страхами: чи зможу я бути хорошим батьком? Сам він ріс без батька, тому для нього цей момент особливо чутливий. У зв’язку з цим його уява періодично малює перебільшено-катастрофічні картинки з ним в образі тата. Іноді, дивлячись на друзів, Микита замислюється: чи впорається він із цією роллю – папаньки? Дружину він кохає, але її капризи періодично дістають і вимотують, адже відмовити їй він не може.

До вагітності дружини Микита безапеляційно був головним у сім’ї, але тепер під впливом обставин змушений десь змиритися, промовчати, йти на компроміс, навіть якщо він зовсім не згоден із тим, що відбувається. Точно така ж складна ситуація у нього й на роботі.

Частину грошей на квартиру їм дали батьки дружини, про що йому при зустрічі час від часу нагадують своїми приколами. Зокрема тесть – про неспроможність зятя як мужика і добувача.

Оскільки фінансів завжди не вистачає, Микита періодично придумує ідеї, як заробити швидкі гроші (разові підробітки). Тільки наприкінці першого сезону Микита приміряв на себе горде звання «папаньки». У Микити й Іри народилася дитина у веселій і нестандартно-екстремальній ситуації.

Відомо, що Микита працює в банку рядовим співробітником. Саме через свій банк він колись оформлював кредит на квартиру, що було трохи дешевше, як для співробітника. З цієї ж причини тепер він не може піти, щоб не втратити бонусів. Чекає підвищення, а потім «тримається» за роботу, щоб були гроші на дитину. Через це виконує будь-які доручення свого начальника – нехай іноді геть безглузді. У другому сезоні наш герой піде в декрет, тому що його дружина знайде хорошу роботу.

А ось Іра, дружина Микити, досить примхлива, але не тільки через характер, а ще й через недосвідченість і принцип «так треба». До речі, вона часто дивиться серіали і проєктує відносини героїв на свою сім’ю.

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