Як самостійно продезінфікувати під’їзд від коронавірусу

Здавалося б, де ще підхопити вірус, якщо всі заклади і торгові центри зачинені. Однак, незважаючи на карантинні обмеження, коронавірусом можна заразитися навіть у власному під’їзді. Для цього достатньо торкнутися кнопки в ліфті, якщо перед вами до неї доторкнувся інфікований. Тому замість звичайного вологого прибирання під’їзди дезінфікують. Як це зробити самостійно, розповіла Емма Антонюк у сюжеті програми «Вікна-новини».

Будь-які поверхні можуть слугувати справжнім джерелом поширення вірусу, а також ланцюжка заражень. Під’їзд, а особливо кнопки ліфта і дверні ручки, містять на собі безліч збудників захворювань. Саме до них щодня торкаються всі мешканці вашого будинку, а також гості, кур’єри і ви в тому числі.

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Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю опублікувало відео, в якому наочно продемонструвало, як відбувається процес перенесення вірусу. І щоб цей ланцюг обірвати, достатньо припинити торкатися поверхонь у громадських місцях.

У багатьох будинках уже встановлена ​​проста система з використанням зубочисток. Якщо у вас вона ще не працює, то рекомендуємо вам стати її засновником. Прикріпіть біля кнопки виклику ліфта підставку з новими зубочистками, а в ліфтовій кабіні — невеликий контейнер для використаних.

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Деякі мешканці будинків беруться за самостійну дезінфекцію. Протирають перила, двері, кнопки. І якщо ви все ще сумніваєтеся в якості прибирання комунальних служб, то робіть прибирання у себе на поверсі якомога частіше. Дезінфікуйте поверхні, до яких торкаєтеся. Якщо кожен свідомий мешканець будинку подбає про чистоту, то перемогти вірус буде значно легше і швидше!



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