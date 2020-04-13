Гороскоп на 14 квітня розповість усім знакам зодіаку, чим порадує вівторок. На що варто звернути увагу? Кому час зайнятися спортом, а кому — прибиранням? Дізнайтеся детальний гороскоп на 14 квітня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

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Овен

Овни повинні постаратися зберегти всю енергію, якою збагатилися за останні кілька тижнів. Не витрачайте її на злість, з’ясування стосунків і конфлікти. Намагайтеся не марнувати сили на неприємності — вони вам ще знадобляться, адже незабаром на вас чекають приємні клопоти.

Телець

Тельці встигають усе. І в домашніх справах, і в робочих. Зараз цей земний знак здатний на багато, адже він перебуває під впливом позитивної енергії. Тому сьогодні ви можете піти на компроміс і примирення. А це на краще.

Близнюки

У Близнюків стабілізується самопочуття. Ви дуже схильні до психосоматики, але сьогодні зможете максимально прислухатися до свого тіла і здоров’я. Будь-яказдасться не такою серйозною і страшною, як ви встигли собі намалювати.

Рак

Раки стали пасивними і ледачими. Зовсім не так ви уявляли свій карантин. Час реалізовувати те, що запланували ще місяць тому. Інакше в домашніх умовах зовсім знизите свій імунітет.

Лев

Леви страждають від постійної напруги. Але судячи з усього, ви не замислювалися, що саме від вас виходить багато негативу і провокацій. Постарайтеся ввечері помедитувати, послухати легку та заспокійливу музику. Відпустіть негатив і поговоріть з близькими відверто.

Діва

Діви метушаться від нерішучості. Не варто поспішати з висновком, що у вас щось не виходить. Вочевидь, ви просто доклали недостатньо зусиль, щоб отримати бажаний результат. У вас іще є час.

Терези

Ви перебуваєте в стані апатії. Нічого не хочеться робити, ні з ким не хочеться спілкуватися, і так останні кілька днів. Щоб відновити баланс енергії, необхідно знайти її джерело. Займіться собою, своєю красою, тілом і думками.

Скорпіон

Скорпіонам час притримати коней. Занадто багато концентруєте уваги на інших. Подивіться на себе і свої проблеми. Перестаньте витрачати енергію на з’ясування та обговорення чужих проблем. За цим ви втрачаєте багато в своєму житті.

Стрілець

Стрільцям вдається швидко справлятися з домашніми клопотами. Ви вже втомилися від умов, у яких перебуваєте. Однак зараз потрібно консолідувати всі свої зусилля і зробити останній ривок у справі, яку відкладаєте на потім уже дуже довго.

Козерог

Козероги не втомлюються шукати в собі недоліки і вади. Насправді все через постійну одноманітність. Щоб розвантажити думки, займіться малюванням або наведіть лад у шафі.

Водолій

Водолії, на подив, залишаються в строю і не потребують допомоги. У цього знака зодіаку ще багато сил для перебування на карантині. Нарешті вони зрозуміли, як використовувати час із вигодою для себе. Продовжуйте в тому ж дусі.

Риби

Риби хочуть сісти на дієту, думаючи, що карантин — це чудова можливість привести своє тіло в форму. Однак почніть з правильного розкладу харчування і спорту. Якраз фізичні вправи ви лінуєтеся робити, а вони зараз вкрай вам необхідні. Навіть більше, ніж дієта.

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