У 7 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 найкращі шефи країни знову зітнулися в кулінарному поєдинку. Як завжди, на них чекав зовсім новий рівень складності завдань. Воно й не дивно, адже тільки так можна визначити найсильнішого. Чим дивував 7 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 – дізнайтеся в матеріалі.

Учасники розділилися на сім команд. Кожній потрібно було приготувати щось одне: снікерс, баунті, твікс, кіндер мілк-слайс, пташине молоко, ферреро роше і рафаелло. На підготовку судді виділили дві години. За цей час потрібно було повторити смаколик один в один: смак, текстуру, форму і загальний зовнішній вигляд. Зрозуміло, що рецептів немає ні в кого, світові корпорації тримають їх у найсуворішому секреті. Найгіршими стравами виявилися палички твікс, пташине молоко і снікерс. Чорні фартухи наділи відразу шестеро кухарів-професіоналів, а ось цукерки від Анатолія Цуперяка і Саші Цвігуна стали найкращими.

Анатолій Цуперяк і Олександр Цвігун очолили команди під час другого випробування. Під коробками-загадками на учасників чекали ідентичні особливі календарі. Судді обрали 12 свят, які позначили в календарях червоним кольором. Завданням професіоналів було нетрадиційно приготувати страви, які характеризують ці свята. На все вони мали 1,5 години часу. За вердиктом суддів у обох команд взяли по шість страв, тому переможців визначити не вдалося.

Завданням для битви чорних було приготування страви високої кухні з харчових відходів. Показала учасникам вищий клас і продемонструвала свою майстерність разом з кулінарами в чорному Ольга Мартиновська. Чия ж страва виявилася найгіршою?

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