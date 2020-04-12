«Слідство ведуть екстрасенси»: невже фатальна клятва забере душі всіх членів родини?

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова та Рубіна Цибульська розслідували неймовірну історію, з якою до редакції програми звернулися жителі Запорізької області. Яка сутність атакує родину? Та що відчули екстрасенси? Не пропустіть!

Нещодавно до програми звернулася Марина із Запорізької області, родину якої атакує загадковий привид. Жінка була впевнена, що нечисть до її сім’ї прив’язала колишня роботодавиця її чоловіка, яка була в нього закохана. На прохання відгукнулися Рубіна Цибульська та Жанна Шулакова. Ясновидиці відкинули версію Марини. Однак думки екстрасенсів розділилися. Рубіна Цибульська вважала, що Марину переслідує дух чоловіка з дзеркальцем у руках.

А Жанна Шулакова стверджувала, що вся справа у якійсь невідомій дівчині, яка уві сні ясновидиці була прив’язана мотузкою до автівки. Екстрасенси розглянули декілька версій: покійний чоловік Марини, якому дружина поклала в труну свій гребінець; померла багато років тому сестра, яку вбила порча з кладовища; і навіть мертве немовля, тіло якого Марина випадково знайшла на цвинтарі. Однак усі ці версії виявилися хибними.

Раптом циганська ясновидиця побачила біля залізничних колій духа чоловіка з дзеркальцем. Виявилося, що це дух відомого маніяка Сергія Ткача, який ще за життя обрав Марину собі у жертви, проте вбити не встиг. І тепер усюди переслідує жінку. Однак усій родині загрожував дух дівчини, яка колись жила у будинку Марини. Жанна Шулакова знайшла на горищі фото, на якому родина ховала свою маленьку донечку. На звороті екстрасенси виявили напис: «Ми завжди будемо з тобою після смерті. Твої мама, тато, братик та сестричка». На думку ясновидиць, ці слова стали фатальною клятвою, після якої душі всіх членів сім’ї мають бути разом на тому світі.

Та невже ця клятва забере життя всіх членів родини? Дивіться просто зараз!

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