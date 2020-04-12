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«Слідство ведуть екстрасенси»: чий привид атакує цілу родину на Запоріжжі?

12.04.2020

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова та Рубіна Цибульська сьогодні візьмуться за неймовірну історію, з якою до редакції програми звернулися жителі Запорізької області. Яка сутність атакує родину? Та що відчують екстрасенси? Не пропустіть! 

До програми звернулася Марина з Запорізької області, родину якої атакує загадковий привид. Жінка була впевнена, що нечисть до її сім’ї прив’язала колишня роботодавиця її чоловіка, яка була в нього закохана. На прохання відгукнулися Рубіна Цибульська та Жанна Шулакова. Ясновидиці відкинули версію Марини. Однак думки екстрасенсів розділилися. Рубіна Цибульська вважала, що Марину переслідує дух чоловіка з дзеркальцем у руках.

 А Жанна Шулакова стверджувала, що вся справа у якійсь невідомій дівчині. Вона уві сні ясновидиці була прив’язана мотузкою до автівки. Екстрасенси розглянули декілька версій.

Але яка ж версія виявиться правдивою? Дізнайтеся вже сьогодні у новому випуску програми «Слідство ведуть екстрасенси»!

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