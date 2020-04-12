Гороскоп на тиждень з 13 по 17 квітня 2020 року розповість, що пророкують зорі для кожного знаку зодіаку. На що звернути увагу і чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 13 по 17 квітня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

Практично весь тиждень вам буде складно плисти проти течії, протистояти обставинам, які часто складаються не на вашу користь. І все ж треба постаратися. Почніть із ceбе: позбудьтеся ілюзій і стереотипів, які вас гальмують і заважають будувати гармонійні відносини з партнерами.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Тиждень у Тельців виявиться досить насиченим. Багато спілкування, знайомств із цікавими людьми, новими діловими і творчими партнерами. Середина квітня складеться досить вдало, якщо не станете зациклюватися на власних переконаннях: необхідно зважати й на думку інших.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Не надто приємні життєві обставини змусять Близнюків здійснити ревізію цінностей, знайти нові духовні орієнтири. Доведеться нелегко, але в підсумку ви переконаєтеся, що все на краще.

Гороскоп на тиждень – Раки

Для вас починається досить складний період. Ви відчуваєте дефіцит енергії, що позначається і на самопочутті, і на працездатності. Намагайтеся більше відпочивати і не звалювати на свої плечі зайві проблеми.

Гороскоп на тиждень – Леви

Зірки пророкують вам успіх! Цей тиждень – пора оновлення, творчої активності й самореалізації. Захочеться скинути баласт, звільнитися від усього, що заважає розвитку і руху вперед. Це правильне рішення, проте не варто повністю «відрікатися від старого світу»: проаналізуйте ситуацію і зробіть правильні висновки.

Гороскоп на тиждень – Діви

У вас є шанс непогано заробити, взяти участь у цікавих і перспективних проєктах, налагодити нові ділові зв’язки. Тільки не варто робити необдумані вчинки: перш ніж прийняти остаточне рішення, порадьтеся з компетентними людьми. У другій половині тижня спокій вам буде тільки снитися: все змінюється зі швидкістю світла, і вам досить складно буде адаптуватися до нових обставин.

Гороскоп на тиждень – Терези

Ваша активність і підприємливість напевно дадуть чудові результати. Однак зараз Терези схильні ігнорувати поради і думку колег, тому ризикують опинитися без підтримки. У другій половині тижня доведеться багато працювати, хоча часом і вхолосту.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Скорпіони переконані, що існує тільки дві думки: їхня власна і неправильна. Не дивно, що така позиція відштовхує інших. Будьте лояльнішими, інакше всіх друзів розгубите. У першій половині тижня вам, як і раніше, нелегко буде спілкуватися, працювати в команді, що не кращим чином позначиться і на відносинах у колективі, і на вашому статусі. Спробуйте уникати конфліктів.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Імовірні розбіжності з людьми старшого покоління або начальством. Вам зараз складно домовлятися, вирішувати ділові питання. Перша половина тижня виявиться досить метушливим періодом. Поїздки, зустрічі, спілкування навряд чи принесли б вам користь або задоволення. Але ж карантин!

Гороскоп на тиждень – Козероги

На цьому тижні Козероги занадто гостро реагуватимуть на будь-які зауваження і навіть у нейтральних висловлюваннях можуть запідозрити двозначність або підступ. Розслабтеся, перестаньте шукати чорну кішку в темній кімнаті, тим більше що там її немає.

Гороскоп на тиждень – Водолії

На цьому тижні імовірні напружені ситуації в родині, особливо у відносинах із жінками. Можуть випливти колишні образи, невирішені проблеми, про які ви давно забули. Що ж, доведеться все залагоджувати саме зараз. Цей період для вас – час змін.

Гороскоп на тиждень – Риби

У цей період Риби будуть налаштовані дуже войовничо, а їхні імпульсивні вчинки здатні призвести до конфліктів, травм і аварійних ситуацій на дорогах. Тримайте себе в руках, інакше наживете купу неприємностей. Це досить активний час, хоча не завжди ваші дії даватимуть бажаний результат.

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