Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на тиждень з 13 по 17 квітня 2020 року від екстрасенсів СТБ

12.04.2020

Гороскоп на тиждень з 13 по 17 квітня 2020 року розповість, що пророкують зорі для кожного знаку зодіаку. На що звернути увагу і чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 13 по 17 квітня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень Овни

Практично весь тиждень вам буде складно плисти проти течії, протистояти обставинам, які часто складаються не на вашу користь. І все ж треба постаратися. Почніть із ceбе: позбудьтеся ілюзій і стереотипів, які вас гальмують і заважають будувати гармонійні відносини з партнерами.

Гороскоп на тиждень Тельці

Тиждень у Тельців виявиться досить насиченим. Багато спілкування, знайомств із цікавими людьми, новими діловими і творчими партнерами. Середина квітня складеться досить вдало, якщо не станете зациклюватися на власних переконаннях: необхідно зважати й на  думку інших.

Гороскоп на тиждень Близнюки

Не надто приємні життєві обставини змусять Близнюків здійснити ревізію цінностей, знайти нові духовні орієнтири. Доведеться нелегко, але в підсумку ви переконаєтеся, що все на краще.

Гороскоп на тиждень Раки

Для вас починається досить складний період. Ви відчуваєте дефіцит енергії, що позначається і на самопочутті, і на працездатності. Намагайтеся більше відпочивати і не звалювати на свої плечі зайві проблеми.

Гороскоп на тиждень Леви

Зірки пророкують вам успіх! Цей тиждень – пора оновлення, творчої активності й самореалізації. Захочеться скинути баласт, звільнитися від усього, що заважає розвитку і руху вперед. Це правильне рішення, проте не варто повністю «відрікатися від старого світу»: проаналізуйте ситуацію і зробіть правильні висновки.

Гороскоп на тиждень  Діви

У вас є шанс непогано заробити, взяти участь у цікавих і перспективних проєктах, налагодити нові ділові зв’язки. Тільки не варто робити необдумані вчинки: перш ніж прийняти остаточне рішення, порадьтеся з компетентними людьми. У другій половині тижня спокій вам буде тільки снитися: все змінюється зі швидкістю світла, і вам досить складно буде адаптуватися до нових обставин.

Гороскоп на тиждень –  Терези

Ваша активність і підприємливість напевно дадуть чудові результати. Однак зараз Терези схильні ігнорувати поради і думку колег, тому ризикують опинитися без підтримки. У другій половині тижня доведеться багато працювати, хоча часом і вхолосту.

Гороскоп на тиждень  Скорпіони

Скорпіони переконані, що існує тільки дві думки: їхня власна і неправильна. Не дивно, що така позиція відштовхує інших. Будьте лояльнішими, інакше всіх друзів розгубите. У першій половині тижня вам, як і раніше, нелегко буде спілкуватися, працювати в команді, що не кращим чином позначиться і на відносинах у колективі, і на вашому статусі. Спробуйте уникати конфліктів.

Гороскоп на тиждень  Стрільці

Імовірні розбіжності з людьми старшого покоління або начальством. Вам зараз складно домовлятися, вирішувати ділові питання. Перша половина тижня виявиться досить метушливим періодом. Поїздки, зустрічі, спілкування навряд чи принесли б вам користь або задоволення. Але ж карантин!

Гороскоп на тиждень  Козероги

На цьому тижні Козероги занадто гостро реагуватимуть на будь-які зауваження і навіть у нейтральних висловлюваннях можуть запідозрити двозначність або підступ. Розслабтеся, перестаньте шукати чорну кішку в темній кімнаті, тим більше що там її немає.

Гороскоп на тиждень Водолії

На цьому тижні імовірні напружені ситуації в родині, особливо у відносинах із жінками. Можуть випливти колишні образи, невирішені проблеми, про які ви давно забули. Що ж, доведеться все залагоджувати саме зараз. Цей період для вас –  час змін.

Гороскоп на тиждень Риби

У цей період Риби будуть налаштовані дуже войовничо, а їхні імпульсивні вчинки здатні призвести до конфліктів, травм і аварійних ситуацій на дорогах. Тримайте себе в руках, інакше наживете купу неприємностей. Це досить активний час, хоча не завжди ваші дії даватимуть бажаний результат.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить