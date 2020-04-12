Гороскоп на 13 квітня 2020 року розповість, що обіцяють зірки на понеділок. До чого варто підготуватися, а чого краще уникати кожному знаку зодіаку? Детальніше читайте в гороскопі на 13 квітня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Овни

Облиште спроби розгадати чиїсь наміри – це не тільки неможливо на практиці, це ще й вірний шлях до розчарування. Натомість розберіться в тому, що вам потрібно зробити, щоб події стали розвиватися в більш зрозумілому напрямку, і зробіть конкретні кроки, щоб покласти цьому початок.

Тельці

Ваша зосередженість відкриває перед вами абсолютно новий шлях самовираження, про існування якого ви й не підозрювали. Постарайтеся сьогодні як слід!

Близнюки

Сьогодні йдіть своєю власною дорогою. Настав час вирішити, у що ви вірите, і відокремити це від того, у що, як вам здається, ви повинні вірити, і поміркувати, які думки нав’язує вам оточення.

Раки

Приділіть увагу близьким, вам потрібно когось виручити з сім’ї. Ваші чудові організаторські здібності зараз необхідні, але у ваших друзів, родичів є маса інших талантів, які можуть змусити машину безкорисливості запрацювати на високих обертах саме тоді, коли вам це потрібно.

Леви

Вам доведеться самотужки вирішити складні робочі питання, розібратися в неоднозначній ситуації. Якщо ви будете уважні, то не допустите помилок і вчинків, про які згодом доведеться пошкодувати.

Діви

Незважаючи на рівень дратівливості, властивий цього дня, навколо все ж буде панувати легка атмосфера таємничості і загадковості. Просто не звертайте уваги на всякі неприємності, і тоді все саме стане на свої місця.

Терези

Інші цього не помічають, але ви знаєте, що не задоволені своїми стосунками. Хоча ваші почуття здаються вельми постійними, та це далеко від правди. Перш ніж намагатися їх змінити, спробуйте в них розібратися – це дасть вам можливість здійснити справжні зміни з найменшими втратами.

Скорпіони

У минулому бували часи, коли ви надовго застрягали тільки тому, що боялися зрушити з місця. Не дозволяйте цьому повторитися. Прийміть це сміливе рішення, і Всесвіт відкриє перед вами досі запечатані двері можливостей.

Стрільці

У понеділок вам не захочеться працювати, але потрібно буде напружитися. Вас чекає ціла гора невиконаних завдань. Пам’ятайте – якщо довго відкладати на потім, у майбутньому доведеться попітніти!

Козероги

Ви робили все, що було в ваших силах, щоб утримати хисткий баланс між домом і роботою. Але починаючи з цього моменту, ви повинні бути готові, що терези схиляться або в одну, або в іншу сторону. Це може означати що завгодно, починаючи з раптового підвищення по роботі і закінчуючи тим, що ваш партнер буде наполягати на негайних пошуках нового більшого гніздечка. Було б непогано, якби ви подрімали й івідновили сили.

Водолії

Кінцевий результат ваших планів і зусиль цілком і повністю залежить від вашого ставлення до власних зусиль і того, як ви спілкуєтеся з іншими людьми. Зрештою, в чому сенс успіху, якщо ви віддаляєтеся від близьких і практично божеволієте від стресу, намагаючись його досягти? В даний момент емоції розпалюються – врахуйте це перш ніж вирішити, яким буде ваш подальший план дій.

Риби

Екстрасенси відчувають, що ви втомилися від постійних сварок між домашніми. Однак суперечки припиняться, і вас ось-ось чекає сюрприз!

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