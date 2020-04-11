«У кожного свій обман»: біографія Ірини Калашникової

Зовсім недавно на телеканалі СТБ стартував серіал «У кожного свій обман». Глядачі можуть насолоджуватися переглядом мелодрами з понеділка по четвер о 20:15. Крім дюжини талановитих артистів, свою лепту в серіал внесла неповторна актриса – Ірина Калашникова! Читайте її біографію прямо зараз.

Фото – Театр на Подолі

Артистка Ірина Калашникова народилася 10 грудня 1958 року. Звання Заслуженої артистки України отримала в 2018 році.

Закінчила Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра за спеціальністю «актриса музичного театру» (курс В. Козьменко-Делінде). Працювала в Одеському драматичному театрі ім. В. Василька, потім в Вологодскому ТЮЗі, потім знову Київ – Театр естради (зараз Київський академічний драматичний Театр на Подолі), Майстерня театрального мистецтва Сузір’я.

З 2006 викладає в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Ірина Калашникова вже має величезний досвід в кіно – 74 роботи в 74 проектах! Дивіться 75-ю її роботу з понеділка по четвер на телеканалі СТБ!

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