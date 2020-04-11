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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 4 випуск від 12.04.2020

11.04.2020

Завтра, 12 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 4 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зіркові мами «виживають»на карантині з дітьми, а ще покажуть ексклюзивні фото Павла Зіброва без вусів. Детальніше читайте в матеріалі.

У 4 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Як зіркові мами «виживають» на карантині з дітьми?
  • Який вигляд мав Павло Зібров без вусів?
  • Чи є щирість у стосунках між Тонею Матвієнко і Арсеном Мірзояном — чи все ж Арсен із нею заради того, щоб пробитися у великий шоубіз?
  • Як гурт «Go-A» сприйняв новину про скасування «Євробачення»?

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