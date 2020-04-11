Гороскоп на 12 квітня 2020 року розповість, що прогнозують зірки на неділю. До чого варто підготуватися, а чого краще уникати кожному знаку зодіаку? Детальніше читайте в гороскопі на 12 квітня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Овни

Сьогодні перед Овнами постане непростий вибір, а тому важливо правильно розставити пріоритети. Енергії для реалізації планів достатньо, і часу теж. Дійте! Неділя – слушний час для втілення задуманого!

Тельці

Зірки обіцяють Тельцям незвичайний день. Сьогодні потрібно бути обережними і намагатися уникати навіть незначних травм, адже вони можуть спричинити відчутні наслідки.

Близнюки

Близнюкам сьогодні потрібно трохи послабити хватку, інакше, займаючись відразу кількома проєктами, не зможете закінчити навіть одного. Будьте спокійні і терплячі. Відпочиньте, завтра – понеділок!

Раки

Ракам давно треба перестати витати в світі ілюзій. Мріяти – це, звичайно, добре, але треба ж і робити щось. Зберіться і будьте впевнені в тому, що зірки допоможуть вам втілити в реальність всі ваші фантазії.

Леви

Левам час навчитися контролювати свої емоції. У цей день екстрасенси рекомендують вам спробувати щось нове. Відхід від рутини допоможе знову відчути натхнення.

Діви

Дівам у цей день потрібно серйозно поставитися до своїх обіцянок. Двічі подумайте перед тим, як сказати що-небудь. Також будьте обережні з раціоном, можуть виникнути проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Терези

Терезам сьогодні варто уникати конфліктів з рідними. У цей день ви почуватиметесь нестабільно, а тому можете зірватися на близьку людину. Дійте обережно і повільно.

Скорпіони

Сьогодні Скорпіони можуть зустрітися з давніми знайомими чи знайти нового друга. Зірки обіцяють вам зустрічі та незабутнє спілкування. Можливо, саме тепер цей знак зможе знайти свою долю.

Стрільці

Стрільцям у неділю зірки радять тримати емоції при собі. Вечір може бути напруженим, однак не варто сіяти паніку, адже цим можна зробити лише гірше.

Козероги

12 квітня Козеріг відчує себе господарем становища. Гроші самі йтимуть до рук, а близькі підтримають у важку хвилину. Є лише один виняток: здоров’я може погіршитись, тому не забувайте про вправи.

Водолії

Водолії сьогодні покажуть свої найкращі якості і протистоятимуть будь-яким неприємностям. Стійкість духу допоможе цьому знаку розкрити свій потенціал і досягти небувалих висот. Займайтеся собою. Вихідні створені саме для цього!

Риби

Чарівності Риб у цей день можна лише позаздрити. Притягальна сила сприятиме приємним і вигідним знайомствам, які допоможуть надалі поліпшити якість життя. Але не лінуйтеся, і нарешті приберіть в оселі!

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