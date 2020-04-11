Боротьба з коронавірусом: головний МайстерШеф України Ектор Хіменес-Браво годує лікарів

Відомий кулінар і суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво вирішив підтримати тих, хто зараз на передовій боротьби з коронавірусом. Разом зі своєю командою кухар готує різноманітні страви з ресторанного меню та розвозить медикам у лікарні самостійно. Детальніше дізнавалася програма «Вікна-новини».

Зараз ресторани судді проєкту «МастерШеф» порожні, як ніколи раніше. Однак на кухні робота кипить. Ектор і його команда з самого ранку працюють. У списку меню вишукані страви, які щодня змінюються. Як правило це коронні позиції: вирізка, рис, салат.

«Наші лікарі у сто разів більше працюють. У них немає часу на сон. Увесь час приділяють пацієнтам. Кажу їм велике спасибі», — каже найкращий шеф-кухар країни.

З початку тижня співробітники ресторанів почали обдзвонювати лікарні та пропонувати свою допомогу.

«Ми не можемо залишити лікарів у таку хвилину. Тому їздимо до них щодня», — ділиться су-шеф ресторану Олександр Слабинський.

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Однак кухарі зізнаються, що їм також не легко. Вони працюють без вихідних на знос. Але сподіваються, що держава підтримає і бізнес, і лікарів. У лікарню шеф-кухар відвозить усе сам! Та каже, що це від Ектора з любов’ю!

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час — о 14:30.