Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Боротьба з коронавірусом: головний МайстерШеф України Ектор Хіменес-Браво годує лікарів

11.04.2020

Відомий кулінар і суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво вирішив підтримати тих, хто зараз на передовій боротьби з коронавірусом. Разом зі своєю командою кухар готує різноманітні страви з ресторанного меню та розвозить медикам у лікарні самостійно. Детальніше дізнавалася програма «Вікна-новини».

эктор хименес браво

Зараз ресторани судді проєкту «МастерШеф» порожні, як ніколи раніше. Однак на кухні робота кипить. Ектор і його команда з самого ранку працюють. У списку меню вишукані страви, які щодня змінюються. Як правило це коронні позиції: вирізка, рис, салат.

«Наші лікарі у сто разів більше працюють. У них немає часу на сон. Увесь час приділяють пацієнтам. Кажу їм велике спасибі», — каже найкращий шеф-кухар країни.

З початку тижня співробітники ресторанів почали обдзвонювати лікарні та пропонувати свою допомогу.

«Ми не можемо залишити лікарів у таку хвилину. Тому їздимо до них щодня», — ділиться су-шеф ресторану Олександр Слабинський.

Більше на тему: Вилікувалася від коронавірусу: українка ексклюзивно розповіла про лікування в Італії

Однак кухарі зізнаються, що їм також не легко. Вони працюють без вихідних на знос. Але сподіваються, що держава підтримає і бізнес, і лікарів. У лікарню шеф-кухар відвозить усе сам! Та каже, що це від Ектора з любов’ю!

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час — о 14:30.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить