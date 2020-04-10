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Великий піст 2020: цукати з апельсинових кірок

10.04.2020

Цукати з апельсинових кірочок – дуже смачні та універсальні ласощі. Зі шкірок улюблених цитрусових може вийти чудовий пісний десерт. Їх можна подавати до чаю і додавати у випічку. Покроковий рецепт цукатів з апельсинових кірок від судді «МастерШеф»-9  Лізи Глінської знайдете в матеріалі.

Пасха 2020

как приготовить постные цукаты

Інгредієнти:

  • шкірка апельсинів – 300 г
  • цукор – 500 г
  • вода – 1 л
  • сіль – дрібка
  • зірочки анісу – 2 шт.
  • бодян (за бажанням)

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Приготування:

  1. Шкірку апельсинів залити холодною водою і залишити на ніч. Вранці вже забарвлену воду зливаємо.
  2. Заливаємо знову холодною водою, додаємо дрібку солі, варимо кілька хвилин і зливаємо.
  3. Заливаємо знову водою, додаємо цукор, аніс і бодян. Доводимо до кипіння і продовжуємо варити на середньому вогні 10–15 хвилин.
  4. Знімаємо з вогню і залишаємо на 3–4 години.
  5. Знову ставимо на середній вогонь, кип’ятимо 5–7 хвилин і відставляємо ще на кілька годин.
  6. Повторюємо ці дії протягом 2 діб.
  7. Готові скоринки викладаємо на решітку. Сушимо в духовці кілька годин за температури 60–70 °С.
  8. Даємо охолонути. Нарізаємо на кубики і смужки.

Джерело  – https://glinskaya.com.ua

Смачного!

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