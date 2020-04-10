Великий піст 2020: мармелад «Обліпиха-апельсин»

Мармелад легко і просто можна приготувати в домашніх умовах. Щоб мармелад вийшов ідеальним — без градусника і ваг вам не обійтися. Покроковий рецепт мармеладу «Обліпиха-апельсин» від судді «МастерШеф»-9 Лізи Глінської знайдете в матеріалі.

Пасха 2020: найкращі рецепти

Інгредієнти:

апельсиновий фреш – 350 мл

цедра одного апельсина

обліпихове пюре – 200 г

цукор – 550 г

яблучний пектин – 16 г + 60 г цукру

сироп глюкози – 150 г

лимонна кислота – 5 г

вода – 10 мл

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Приготування:

З’єднуємо в сотейнику апельсиновий фреш, обліпихове пюре і цедру апельсина. Додаємо цукор і сироп глюкози і прогріваємо за температури 40 градусів. Змішуємо в мисці пектин і 60 г цукру, вливаємо ⅓ теплого пюре, перемішуємо вінчиком і повертаємо в сотейник до іншої частини пюре. Перемішуємо. Варимо на середньому вогні, помішуючи, до температури 108 °С. Стежимо, щоб пюре не пригоріло. Розчиняємо у воді лимонну кислоту і, коли температура досягне 108 °С знімаємо сотейник з вогню і додаємо воду з кислотою в пюре. Перемішуємо. Заливаємо гарячий мармелад у форми.

Джерело – glinskaya.com.ua

Смачного!

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