У 7 випуску учасники «МастерШеф. Професіонали» кинуть виклик великим корпораціям зі світовим ім’ям. Смак снікерса, баунті, твікса, рафаелло та інших культових солодощів не змінювався десятки, а то й сотню років. Чи зможуть професіонали їх скопіювати, чи компанії все ж недарма зберігають свої рецептури у найсуворішому секреті?

Детальніше дивіться у 7 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Хто переможе у протистоянні: секретна рецептура світових компаній чи професіонали?

Чи розгадають учасники секрет приготування снікерса, баунті, твікса, рафаелло та інших солодощів?

Ольга Мартиновська продемонструє, як потрібно готувати страву високої кухні з кулінарних відходів.

І хто з учасників назавжди попрощається з кухнею «МастерШеф. Професіонали»-2?

Video: У 7 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 учасники спробують розгадати таємницю рецептури культових батончиків 11 квітня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 7 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 7 (ефір від 11.04.2020)

Не пропустіть 7 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 11 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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