«Папаньки»: знайомство з героєм серіалу Женею

Вже цієї весни на телеканалі СТБ вийде продовження топового серіалу «Папаньки»! Глядачі телеканалу зможуть спостерігати за подіями в серіалі з понеділка по четвер о 20:15. А поки що, знайомтеся з героєм серіалу – Женею!

Женя – найбагатший папанька духовно і за кількістю дітей. Він – інтелігентний батько трьох дітей різного віку (Яна, Макс, Максиміліан і Віка). Женя – явна протилежність безбашенному Єгору.

Він – совість, мораль і розум всієї цієї компанії. Різнобічно розвинений тато, який в дитинстві відвідував різноманітні гуртки та секції, але серйозних успіхів ніде не добився. Тепер продовжує експериментувати над своїми дітьми – скрипка, футбол, макраме, телескоп, китайська мова – далеко не повний список захоплень, який він намагається прищепити своїм дітям. Навчаються вони то за системою Монтессорі, то по віддаленому принципу, то з репетиторами.

Женя – головний порадник компанії з питань сім’ї та виховання дітей. Він моральна людина і естет. У нього завжди є історія, порада або просто думка з будь-якого приводу. Щиро вірить, що друзі нічого не розуміють в батьківстві і шкодує їх.

У Жені все розкладено по поличках. Як в квартирі, так і в житті. Трохи старомодний і консервативний, багато в чому через вплив мами. Знаходиться під каблуком двох жінок – своєї мами і дружини. Це всі знають, тому Женя дуже комічний, коли «будує» з себе брутального мужика.

Женя працює в Будинку культури – веде театральний гурток у дітей. Більшість часу проводить вдома, займаючись питаннями дітей. Нічого не встигає, хоча постійно вигадує все нові і нові системи самоорганізації. У нього – постійні трабли з дітьми: то забув їх в ЖЕКу або соцзабезі, завадили репетиції на татовій роботі і т. д.

Женя живе з дружиною Анею – хореографом зі спортивної династії. Вона поїхала працювати за контрактом на круїзному лайнері на півроку. Женя звик, що жінка в домі головна. Це влаштовує їх обох. Вони знають один одного ще з другого класу, коли разом займалися в танцювальному гуртку.

Більше на тему: #татонакарантині: Як встановити правила для дитини?

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ