«Папаньки»: знайомство з героєм серіалу Єгором

Зовсім скоро на телеканалі СТБ вийде продовження цікавого і смішного серіалу «Папаньки»! Глядачі телеканалу зможуть спостерігати за подіями в серіалі з понеділка по четвер о 20:15. А поки що, знайомтеся з героєм серіалу – Єгором!

«Найвідірваніший» папанька, який «трохи» переходить межу вседозволеності, як у вихованні сина, так і у відпочинку. Єгор – забезпечений, упевнений лідер в родині і в колі друзів. При цьому іноді виглядає, як велика вередлива дитина.

Єгор – батько розбещеної дитини, 8-річного Ігоря. Завдяки синові Єгор продовжив собі дитинство і відривається з сином по повній. При цьому у нього поважна причина – все заради сина. Балує дитини з приводу і без. Дозволяє йому все, не розуміючи, що той росте егоїстом.

Для свого сина він моделює дитинство, якого не мав сам. Саме ця дитина іноді стає головною причиною проблем і казусів, коли компанія збирається разом. Ігор робить капості заради капостей, не замислюючись або знаючи, що тато не покарає, а підтримає. Єгор вважає себе ідеальним батьком, так як дає синові все, і регулярно підколює одного Микиту з приводу його фінансової ситуації. Скептичний по відношенню до Жені і його методам виховання.

У побуті ледачий, в житті простий, прямий і добродушний. Вважає себе справжнім мужиком і главою в сім’ї. Його слово і думка пріоритетне. У всякому разі, він так щиро думає. Він, швидше друг, ніж вихователь для свого сина. Вони разом граються, разом пустують і разом виправдовуються за свої витівки. Іноді герой не до кінця розуміє, що ж такого поганого зробив його син.

Єгор – людина, яка легко захоплюєтеся, він в постійному пошуку себе. Якщо це риболовля, то це повний набір снастій з дорогим човном і ехолотом. Але так само швидко перегорає і переключається на нове захоплення. Вважає себе майстром у всьому – від приготування шашлику до зовнішньої політики держави.

Єгор мав в минулому успішний бізнес, який досить вдало продав прямо перед кризою. Частину грошей вклав в квартиру, частину вклав в салон дружини. Решта лежать в банку на депозиті. На ці відсотки вони і живуть. У нього є кохана дружина – Свєта, господиня і берегиня сімейного вогнища.

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