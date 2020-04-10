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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 3 випуск від 11.04.2020

10.04.2020

Завтра, 11 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 3 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зіркові мами повернули собі форму після пологів, а також покажуть залаштунки «Дизель Шоу». Детальніше читайте в матеріалі.

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У 3 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Як зоряним мамам вдалося повернути собі форму після пологів?
  • Що несподіваного журналісти знайшли в сумці у Злати Огневич?
  • Чому син Ольги Цибульської з мамою їсть сардельки, а з татом — восьминогів?
  • Як відбувається підготовка до концертів «Дизель Шоу»?

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