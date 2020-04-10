Завтра, 11 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 3 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зіркові мами повернули собі форму після пологів, а також покажуть залаштунки «Дизель Шоу». Детальніше читайте в матеріалі.

У 3 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Як зоряним мамам вдалося повернути собі форму після пологів?

Що несподіваного журналісти знайшли в сумці у Злати Огневич?

Чому син Ольги Цибульської з мамою їсть сардельки, а з татом — восьминогів?

Як відбувається підготовка до концертів «Дизель Шоу»?

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