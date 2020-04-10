Хто залишив проєкт «Холостяк»-10 у 6 випуску від 10.04.2020

Відбувся 6 випуск. Реаліті «Холостяк»-10 досягає екватора, дівчат залишається дедалі менше, а пристрасті розпалюються. Учасницям усе складніше прощатися з Максом, а головному герою — робити свій вибір. Традиційно наприкінці тижня відбулася Церемонія троянд. Це був останній тиждень у Таїланді, який відзначився колоритом, вибором і… скандалом. Хто залишив проєкт «Холостяк»-10 у 6 випуску — дізнайтеся в матеріалі.

Образи дівчат на Церемонії допомогли створити справжній колоритний тайський вечір. Після танцю, який учасниці приготували Максу, Холостяк почав роздавати троянди. На подив, останню троянду головний герой залишив на вибір між Анею і Дашею. Нагадаємо, що вони ж і вирушили на групове побачення, за підсумком якого Макс вирішив не виділяти жодну з них.

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Ба більше, всім здалося, що ловля риби і вечеря видалися вдалими, тому ніхто не збирав валізи.

На самій Церемонії Холостяк вручив троянду Ані, а Дашу запропонував провести. Однак не додому, а до басейну. Макс почув побажання учасниці покупатися в басейні і вирішив його реалізувати. І незважаючи на скандальне завершення вечора, Даша залишилася з трояндою. А суперниці — зі сльозами, образами і нерозумінням.

У 6 випуску жодна дівчина не залишила проєкт, проте дехто з них замислився, навіщо вони тут. Макс пообіцяв уже наступного тижня поговорити з кожною особисто. Що чекає на них далі — дивіться у 7 випуску реаліті «Холостяк»-10! Пристрасті розпалюються.

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