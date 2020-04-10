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Кого судді назвуть переможцем «МастерШеф. Професіонали»-2?

10.04.2020

Після 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 стали відомі імена 14-ти найкращих шеф-кухарів України. Учасникам доводиться невпинно креативити та виходити за рамки звичних стандартів. Кухня проєкту поступово перетворюється на кулінарне поле битви за першість.  Редакція STB.UA пропонує вам зробити свій прогноз, хто ж з шеф-кухарів стане переможцем другого сезону «МастерШеф. Професіонали»! Голосуйте! 

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