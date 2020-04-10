Коли пік пандемії коронавірусу в світі?

Всього у світі коронавірус підхопили понад 1 400 000 осіб. У Європі темп його поширення сповільнюється. Однак вірусологи і аналітики попереджають, що видихати рано. Які обмеження діють у різних країнах Європейського Союзу і чи дотримуються їх європейці? А також найпоширеніше запитання, що цікавить усе населення Землі, — коли пік пандемії коронавірусу? І як скоро ми зможемо повернутися до життя без масок?

Брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Григорій Жигалов розповів про карантин по-європейськи: «У Бельгії часті дощі, тому ніхто не пропускає можливості побути на свіжому повітрі, коли вона є. Однак таким порожнім Брюссель я ще ніколи не бачив».

Уряд Бельгії чітко прописав карантинні обмеження і посилив повноваження та обов’язки правоохоронних органів. Якщо носити маску не обов’язково, то виходити з дому без поважної причини — суворо заборонено. Як і користуватися громадським транспортом. Маршрутні таксі працюють, однак лише для екстрених випадків. А ось їхати у своєму авто можна лише з тими, з ким проживаєш під одним дахом. Штраф за перше порушення від 250 до 500 євро.

«Цікавий момент із заняттям спортом на свіжому повітрі. Дистанція, яку ви можете подолати бігом або на велосипеді — теоретично необмежена. Але ви не маєте права зупинятися. Якщо зробите хоча б одну паузу на перепочинок, то можете бути оштрафовані», — розповідає Григорій.

Такі обмеження в Бельгії діють уже три тижні і мають бути скасовані в середині квітня. Однак це поки не точно. Медики по всій Європі попереджають — пік пандемії попереду. У сусідній Франції посилюють карантин. Правоохоронці патрулюють вулиці. А парижани, наприклад, зобов’язані попередньо заповнювати анкету, де потрібно вказати причину виходу на вулицю. Спорт на свіжому повітрі й зовсім суворо заборонений з 10:00 до 19.00.

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Тим часом в Іспанії повідомляють про ефективність карантинних заходів. Протягом усього тижня лікарі фіксують зниження кількості заражених на коронавірус.

Європейський квартал у Брюсселі продовжує свою роботу. Європейські інституції координують усі свої зусилля проти інфекції. Також розробляють превентивний план на майбутнє, щоб протистояти вірусу.

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Авторитетна дослідницька компанія Boston Consulting Group прогнозує: піку пандемія сягне лише до кінця квітня — початку травня. А карантинні заходи почнуть слабшати у червні—липні.



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