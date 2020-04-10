Гороскоп на 11 квітня 2020 року розповість, що прогнозують зірки на суботу. До чого варто підготуватися, а чого краще уникати кожному знаку зодіаку? Детальніше читайте в гороскопі на 11 квітня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Овни

Субота для Овнів буде вельми вдала! У вас буде підвищена самооцінка, що додасть сил для вирішення поточних завдань. Особисте життя в цей день може вийти на новий рівень.

Тельці

Тельці сьогодні будуть схильні до роздумів про життя, що неабияк відволікатиме від домашніх справ. Щоб не витати в хмарах весь день, постарайтеся добре сконцентруватися.

Близнюки

У вихідні у вас можливі ускладнення з фінансами, особливо в суботу в другій половині дня. У відносинах з іншими варто проявити безкорисливість і постаратися глибше зрозуміти їхні бажання і потреби.

Раки

Сьогодні вам не завадить подбати про своє здоров’я. Однак самолікуванням займатися не варто – наслідки можуть бути критичними, краще зверніться до фахівця.

Леви

Левам сьогодні знадобиться сила волі і цілеспрямованість. Астрологи рекомендують не лінуватися, адже ваші навіть найменші недоробки можуть бути викриті. А ще подумайте про близьких і про своє здоров’я!

Діви

У вас високі шанси на конфліктні ситуації з родиною та колегами. Виникнути вони можуть на тлі розмов про фінанси і під час розподілу обов’язків.

Терези

Вихідний у Терезів – чудовий період для поліпшення робочих процесів: це сприятливий час для розмов з колегами, спільну мову знайти буде легко. Не думайте, що вихідні – тільки для відпочинку!

Скорпіони

Не бійтеся демонструвати лідерські якості – ваша внутрішня стійкість і вроджений спокій допоможуть вирішити навіть найскладніші завдання.

Стрільці

Для Стрільців сьогоднішній день буде гармонійним і злагодженим – поточні справи не вибиватимуть з колії, а їх сумлінне виконання може принести справжнє щастя!

Козероги

У цей день можете сміливо братися за аналіз своїх справ і виводити реалізацію задумів на новий рівень. Час сприятливий для фінансових операцій. Імовірно, вдасться знайти спосіб поліпшити своє матеріальне становище.

Водолії

Сьогодні Водоліям у жодному разі не можна піддаватися ліні. Сумлінно виконуйте домашні обов’язки, і удача посміхнеться вам.

Риби

Інтуїція сьогодні допоможе Рибам у різних сферах життя. Сміливо покладайтеся на власні відчуття у процесі прийняття рішень. Тих, у кого немає пари, чекають великі сюрпризи!

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