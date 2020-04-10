Що можна подивитися і почитати на карантині: відповідає Анастасія Чепелюк

У новому серіалі «У кожного свій обман» Анастасія Чепелюк виконала роль актриси-невдахи. Але в реальному житті вона затребувана актриса, яка любить розвиватися, читати книжки і дивитися хороше кіно. Ловіть добірку кращих фільмів і книг від Анастасії Чепелюк далі в матеріалі.

Що почитати на карантині?

«Я зараз читаю Теодора Драйзера “Фінансист”, а оскільки за “Фінансистом” ідуть ще два романи циклу “Трилогія бажання”, то якраз до кінця карантину можна впоратися. Дуже раджу».

Що можна подивитися на карантині?

«Під час карантину я дивлюся здебільшого серіали. Наразі вечори проводжу з “У кожного свій обман”, а решту запланованого для переглядів часу в мене займає кримінальна драма “Нарко”. Мені подобається, що серіал частково художньо-документальний, і є можливість не просто спостерігати за сюжетом, а й вникати в реальні події. До “Нарко” подивилася всі три сезони “Справжнього детектива” — чудовий серіал, також рекомендую».

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