Що почитати на карантині: актриса серіалу «У кожного свій обман» Ольга Павловець поділилася улюбленими книжками
10.04.2020
Днями відбулася прем’єра серіалу «У кожного свій обман» виробництва IVORY films. Ексклюзивно для читачів сайту телеканалу СТБ талановита актриса Ольга Павловець, яка виконала головну роль лікаря-гінеколога, розповіла про свої улюблені книги, які можна почитати на карантині.
За словами актриси Ольги Павловець, якщо ви виберете для читання на карантині класичну літературу — точно не помилитеся!
- Книги Юваля Ноя Харарі.
- Класика. Тут ви точно не помилитесь!
- Антон Павлович Чехов.
- Федір Достоєвський (але може бути важкуватий для карантину).
- Книги Леоніда Андрєєва.
- Нариси, художня література і навіть п’єси Едварда Радзинського.
- Книга мемуарів Ірини Одоєвцевої «На берегах Неви».
Нагадаємо, що 12-серійну мелодраму «У кожного свій обман» можна подивитися на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 20:15.
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