Днями відбулася прем’єра серіалу «У кожного свій обман» виробництва IVORY films. Ексклюзивно для читачів сайту телеканалу СТБ талановита актриса Ольга Павловець, яка виконала головну роль лікаря-гінеколога, розповіла про свої улюблені книги, які можна почитати на карантині.

За словами актриси Ольги Павловець, якщо ви виберете для читання на карантині класичну літературу — точно не помилитеся!

Книги Юваля Ноя Харарі.

Класика. Тут ви точно не помилитесь!

Антон Павлович Чехов.

Федір Достоєвський (але може бути важкуватий для карантину).

Книги Леоніда Андрєєва.

Нариси, художня література і навіть п’єси Едварда Радзинського.

Книга мемуарів Ірини Одоєвцевої «На берегах Неви».

Нагадаємо, що 12-серійну мелодраму «У кожного свій обман» можна подивитися на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 20:15.

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