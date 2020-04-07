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Великий піст 2020: медовий кекс із фініком та апельсином

07.04.2020

Медовий кекс із фініками та апельсинами чудово підійде для солодкоїжок у Великий піст. Цей смачний та корисний десерт без проблем може приготувати будь-яка господиня у домашніх умовах. Покроковий рецепт пісного медового кексу з фініками та апельсинами від судді «МастерШеф»-9 Лізи Глінської знайдете у матеріалі.

постный медовый кекс с фиником и апельсиномІнгредієнти:

  • вода – 100 мл
  • цедра одного апельсина
  • мед  – 50 г
  • харчова сода – 0,5 ч. л.
  • фініки – 100 г
  • пшеничне борошно – 130 г
  • льняне борошно – 25 г
  • сіль – дрібка
  • рослинна рафінована олія – 50 мл
  • цукор – 120 г

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Приготування:

  1. У мисці змішати воду, мед, соду, рослинну олію, фініки, цукор, апельсинову цедру.
  2. Додати льняне борошно, пшеничне борошно та сіль.
  3. Змастити форму рослинною олією, присипати борошном та відправити тісто у форму.
  4. Тісто повинне заповнити форму на ½.
  5. Випікати при температурі 180 градусів – 35-40 хвилин.
  6. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
  7. Дати кексу охолонути та дістати з форми.

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