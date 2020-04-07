«У кожного свій обман»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс)
07.04.2020
Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде 3 і 4 серії 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» від відомого українського режисера Анатолія Матешко (виробництво IVORY films). З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» глядачі стежитимуть за долею Лізи Лапшиної, чиє розмірене життя кардинально змінюється після загадкової смерті чоловіка.
У 3 і 4 серіях поліція розслідує можливе вбивство чоловіка Лізи Лапшиної. Фахівці вивчили телефон, який був знайдений в салоні. Ліза дізнається про те, що у чоловіка була коханка і вона чекає від нього дитину!
Молода актриса хоче робити аборт, але Ліза розуміє, що це дитина її коханого Льоші! Чи залишить дитину коханка Олексія? Дивіться в 3 і 4 серіях «У кожного свій обман» на телеканалі СТБ.
Video: «У кожного свій обман»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс)Серіал У кожного свій обман - 3, 4 серії на сайті СТБ вже 07.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу У кожного свій обман читайте в анонсі
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