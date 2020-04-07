«У кожного свій обман»: біографія Сергія Радченко

З понеділка по четвер о 20:15 в ефір виходить 12-серійна мелодрама «У кожного свій обман» від українського режисера Анатолія Матешко. У картині зіграли як молоді початківці, так і добре знайомі глядачам зіркові актори. Один з них – молодий актор Сергій Радченко. Читайте біографію Сергія Радченко прямо зараз!

Сергій Радченко – український кіноактор, до якого перша хвиля успіху прийшла після роботи у військовій стрічці «Битва за Севастополь». Серед рейтингових проектів актора глядачі відзначають серіали «Два життя», «Господиня».

Зірка серіалу «У кожного свій обман» Сергій Радченко народився в українському місті Прилуки в лютому 1980 року. Батьки хлопчика були військовими, батько служив офіцером, а мати – сержантом. Радченко не затримувалися на одному місці довго і об’їздили весь Радянський Союз, але згодом осіли в Прилуках, поруч з батьками матері. Сергія з ранніх років привчали до самодисципліни, хлопчик займався фізичною підготовкою і планував піти по стопах батьків.

Дивно, але після закінчення середньої школи пішов вчитися на електрика в місцевий аграрний технікум. У навчальному закладі захопився грою на сценічному майданчику в самодіяльному колективі «Первоцвіт». Творчі пошуки привели юнака в Народний театр хореографічної мініатюри «Апломб», де Сергій продовжив опановувати ази акторської майстерності, сценічного руху і танцю. У 1998 році Сергій відправився вступати до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Вступив з першої спроби.

У 2003 році Радченко отримав диплом про вищу театральну освіту. Для держіспитів його курс підготував виставу «Скляний звіринець» Теннессі Вільямса, в якому Сергій постав в образі Джима О’Коннора. А ось кінематографічна біографія Сергія Радченко стартувала через 2 роки після закінчення вузу. У 2005 році актора запросили зіграти епізодичну роль в ситкомі «Леся плюс Рома». Після цього Сергія чекав величезний успіх у кіноактерстві!

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