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#татонакарантині: Як відволікти дитину від сумних думок на карантині ‒ лайфхак від Михайла Присяжнюка

07.04.2020

Телеканал СТБ запустив унікальний спецпроєкт з Дмитром Карпачовим #татонакарантині. Щодня з 6 по 10 квітня в прямому ефірі офіційного Інстаграм-аккаунту @stbua експерт із питань дитячої вікової психології спілкується з зірковими татусями. У понеділок Дмитро Карпачов зустрівся з ведучим соціального проєкту «Один за всіх» Михайлом Присяжнюком, який поділився цікавим лайфхаком, як відволікти дітей від сумних думок під час карантину. Детальніше читайте в матеріалі.

стб

Дімо, розкажи, будь ласка, як можна відволікти дітей від сумних думок під час карантину? Адже мої діти вже досить дорослі і можуть самі в інтернеті знайти дуже багато інформації.

Я пропоную обмежити дітям час, який вони проводять в інтернеті. Спробуйте прожити, наприклад, один тиждень без читання новин у соціальних мережах. Я ось особисто прекрасно так живу. До того ж в інтернеті багато неправдивої інформації. Це зайве для дітей.

А ось у мене є певний лайфхак. Я під час карантину спробував відростити собі бороду. І мої діти, прокидаючись, насамперед бігли до мене, щоб подивитися, наскільки виросла моя борода і вуса. Що скажеш, такі методи працюють?

Не знаю, як з бородою, але дитину, дійсно, потрібно відволікти від негативних думок під час карантину. Наприклад, можна купити чашку Петрі і вирощувати бактерії, паралельно вивчаючи щось нове. Можна посадити рослину. Тобто потрібно придумати щось таке, що зацікавить дітей і відволіче їх. А буде це татова борода чи щось інше ‒ це вже справа кожного.

Більше на тему: #татонакарантині: Як після закінчення карантину переконати дитину знову вийти з онлайну в реальне життя?

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