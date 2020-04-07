Сьогодні, 7 квітня, о 18:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за почесне звання Супермама. У другому випуску учасниці вирушать у гості до еко-мами Елі. Чому суперниці будуть обурені недитячим захопленням двох дочок героїні і що з цього приводу скаже ведучий проекту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

У другому випуску учасниці будуть оцінювати еко-маму Елю. Ще на знайомстві вона вразила своїх конкуренток прихильністю до природного материнства і тим, що закопала власну плаценту. Чи зуміють мами по достоїнству оцінити методи виховання суперниці і як відреагують на безлад у квартирі?

У 2 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому учасниці були обурені безневинним пранком старшої дочки еко-мами Елі?

Як суперниці поставилися до безладу у квартирі і що сказали, коли дізналися, що кіт ходить у туалет у квітковий горщик?

Чому еко-мама не спить зі своїм чоловіком?

Як еко-мама Еля помститься суперницям за критику?

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Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 2 випуск проєкту від 07.04.2020 Супермама 2 випуск: як учасниці оцінять еко-маму Елю? Що шокує їх?

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