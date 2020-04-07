«Супермама»: чим зацікавить глядачів 2 випуск проєкту від 07.04.2020
07.04.2020
Сьогодні, 7 квітня, о 18:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті«Супермама». Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за почесне звання Супермама. У другому випуску учасниці вирушать у гості до еко-мами Елі. Чому суперниці будуть обурені недитячим захопленням двох дочок героїні і що з цього приводу скаже ведучий проектуДмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.
У другому випуску учасниці будуть оцінювати еко-маму Елю. Ще на знайомстві вона вразила своїх конкуренток прихильністю до природного материнства і тим, що закопала власну плаценту. Чи зуміють мами по достоїнству оцінити методи виховання суперниці і як відреагують на безлад у квартирі?
У 2 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:
Чому учасниці були обурені безневинним пранком старшої дочки еко-мами Елі?
Як суперниці поставилися до безладу у квартирі і що сказали, коли дізналися, що кіт ходить у туалет у квітковий горщик?