Сьогодні, 7 квітня, на телеканалі СТБ вийшов 2 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. У другому випуску учасниці оцінили методи виховання еко-мами Елі. Суперниці були шоковані недитячими захопленнями її маленьких дочок і безладом у квартирі. Але як оцінив творчий підхід до виховання ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

Еко-мама Еля — прихильниця природного материнства. Ще на знайомстві вона вразила учасниць розповіддю про те, що після народження дітей закопала власну плаценту. Але що ж побачили суперниці вдома у мами Елі?

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Бруд, велика кількість домашніх тварин і мертвих комах, пил, сміття і страшний безлад вразив учасниць. До того ж Еля не дозволила матусям перевірити її холодильник. А це викликало додаткові питання щодо хазяйновитості еко-мами. Але найбільше конкурентки здивувалися, коли дізналися, яким видом спорту займаються маленькі доньки еко-мами — пол-денсом.

Масла у вогонь підлила сама Еля, коли розповіла, що спить тільки з дітьми, а от її чоловік ночує на дивані. Ситуацію навіть не виправила розвага, яку мама Еля приготувала для своїх дітей. Навпаки, учасниці вирішили, що це помста за критику на її адресу.

Але як оцінить такі методи виховання Дмитро Карпачов на фінальній зустрічі з еко-мамою Елею? Дізнайтеся всі подробиці у 2 випуску проєкту «Супермама».

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Video: «Супермама» 2 випуск: Пол-денс, пранк та ігри з мертвими метеликами ‒ чим іще захоплюються діти еко-мами Елі? Супермама 2 випуск: Еко-мама здивувала своїх суперниць вибором захоплень для своїх дітей, а також безладом у квартирі

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