Сьогодні, 7 квітня, на телеканалі СТБ вийшов другий випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. У другому випуску Дмитро Карпачов оцінив методи виховання еко-мами Елі. В цілому, він був задоволений загальною обстановкою в сім’ї. Але все ж експерт із питань дитячої вікової психології дав мамі декілька порад. Детальніше читайте в матеріалі.

Дмитро Карпачов був задоволений тим, як Еля виховує своїх дітей. Особливо йому сподобалася розвага з металошукачем і скарбами.

«Прекрасно, коли батьки так творчо підходять до виховання дітей і витрачають дуже багато часу на те, щоб подарувати їм справжнє свято. Таким чином вони підтримують у малюках віру в чудо. Це чудово», ‒ підкреслив Дмитро Карпачов.

Однак були моменти, які не дуже сподобалися Дмитру, і на фінальній зустрічі він дав еко-мамі Елі кілька порад.

Я би не радив підтримувати захоплення дітей пранками. Вони ще маленькі і не до кінця розуміють наслідки й почуття інших людей. Краще навчити їх піклуватися про інших.

Використовувати займенник «ми» по відношенню до дітей неправильно. Це нормально, якщо ми говоримо про новонародженого. Але, як тільки дитина дорослішає, їй дуже важливо бути окремою особистістю. Інакше це загрожує тим, що в дорослому житті людина так і не навчиться бути самостійною.

Недобре, якщо дитина в обмін на прохання батьків щось зробити кожного разу отримує невелике заохочення у вигляді солодощів або іграшок. Є велика ймовірність того, що без таких заохочень діти просто не будуть виконувати прохання батьків.

Діти не повинні спати з батьками. З трьох років у дитини повинно бути окреме ліжко. Бажано у власній кімнаті. Саме це і дозволяє дитині краще пізнати себе й навчитися вибудовувати власні кордони.

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