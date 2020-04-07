Добірка найцікавіших фото зі зйомок «У кожного свій обман»

Що тільки не відбувалося на знімальному майданчику нового серіалу «У кожного свій обман». Ми вже розповідали, які курйозні ситуації сталися в самому розпалі знімального процесу. Зараз пропонуємо вам зануритися в телевізійну атмосферу і на кілька хвилин стати маленькою частиною знімальної команди «У кожного свій обман».

Серіал, який обов’язково вас затягне цієї весни, зацікавлює навіть назвою – «У кожного свій обман». З понеділка по четвер о 20:15 ми побачимо 12-серійну мелодраму, яку зняв відомий український режисер Анатолій Матешко.

Як він сам сказав в інтерв’ю читачам сайту телеканалу СТБ, він змусить усіх дивитися серіал «У кожного свій обман».

«А як же?! У нас такі класні актори, у нас буде хороша музика, у нас приголомшлива, захоплююча історія!»

Якщо говорити про курйозні ситуації, то Анатолій Матешко не приховує, що під час зйомок їх було дуже багато. Наприклад, оператор мало не потонув у басейні:

«Нещодавно про нас приїхали знімати репортаж, і оператор під час роботи впав… у басейн! Але він впав таким чином, що сам пішов під воду, а камера залишилася нагорі (посміхається. – Прим. ред.)».

Якщо пильно подивитися на фото зі зйомок серіалу, можна одразу зрозуміти, що процес був дійсно крутим! Сотні людей у команді, емоційні актори і… віскі в кадрі!

Фото – IVORY films

Дивіться 12-серійну мелодраму «У кожного свій обман» з понеділка по четвер о 20:15!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ