Нові обмеження карантину: як себе вести, щоб не вліпили штраф

Ціна ігнорування карантину — це ваше здоров’я, а ще — штраф. Віднині поліція має право попросити ваші документи, які ви знаходитеся надворі. Ба більше, якщо ви маєте перебувати на самоізоляції, то можете отримати штраф. Та як поводитися, аби не наражатися на небезпеку? Чи слід виходити дихати повітрям? Більше про нові карантинні заходи дізнавалися в програмі «Вікна-новини».

Медична оглядачка Ірина Заславець у випуску програми «Вікна-новини» розповіла, як виходити на вулицю, аби дотримуватися всіх встановлених правил карантину. Кожен може стати порушником, якщо не виконуватиме вказівок держави та наражатиме оточуючих на небезпеку. Поговоривши з правниками, Ірина вивела необхідні правила.

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По-перше, не можна виходити з дому без маски. Введено обов’язковий масковий режим у громадських місцях. На зупинках, у транспорті, медичних установах, під’їздах, церквах і просто серед вулиць не можна знаходитися без маски.

По-друге, виходячи з дому необхідно взяти паспорт або посвідчення водія.

По-третє, не можна пересуватися вдвох, за винятком, якщо з вами діти.

По-четверте, діти віком до 14-ти років не можуть знаходитися на вулиці без супроводу дорослих.

Куди ходити, якщо закриті спортивні та дитячі майданчики, сквери та парки?

Перепусткою до парку може стати домашня тварина. Проте вигулювати її може виключно одна людина.

Ба більше, до домашніх тварин відносяться не лише собаки, а й коти, гризуни. Тож цілком можливо, що незабаром у парку з’являться власники таких улюбленців.

Чим ще можна пояснити своє пересування парком? Службовою потребою або дорогою до продуктового магазину. Адже юридично відокремити прогулянку від ділового переходу — неможливо. Проте якщо після адмінпротоколу і рішення суду вас буде визнано винним, то загрожує штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

«Вперше в історії незалежності у нас вводиться загальний карантин. І взагалі це перший планетарний карантин. Наразі і держава, і суспільство повинні керуватися здоровим глуздом. Тільки спільними зусиллями ми можемо подолати ситуацію», — коментує адвокат Максим Костецький.

Те, що стосується літніх людей: якщо вам за 60 років, то вийти ви можете лише по вищезазначеним пунктам.

Що менше ми шукатимемо шпаринку в законодавстві, тим більше матимемо шансів на завершення карантину і перемогу над пандемією!



Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.