«Неймовірна правда про зірок» випуск 2: Наскільки добре Віктор Павлік знає свою наречену

У 1994 році пісня Віктора Павліка «Ти подобаєшся мені» стає кращою ліричною композицією України. І тільки через рік на світ з’явилася головна фанатка виконавця ‒ Катерина Репяхова. Саме заради неї Віктор Павлик розірвав стосунки зі своєю дружиною. Однак молоду наречену постійно критикує громадськість, звинувачуючи в нещирості і стосунках із розрахунку. Щоб розвіяти ці сумніви ведучі проєкту«Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили перевірити, наскільки добре пара знає один одного. Детальніше читайте в матеріалі

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Яку страву не любить Віктор?

Катя: Наприклад, заморожені креветки.

Віктор: У мене немає такого, щоб я щось не їв. Я люблю як макарони, так і авокадо, як помідори, так і огірки.

Який найдорожчий подарунок вам зробив Віктор?

Катя: Найдорожчий подарунок, це те, що Віктор обрав мене і кардинально змінив своє життя.

Віктор: (після довгих роздумів ‒ прим. ред.) Машину?

Що Віктор співає в душі?

Катя: Нічого. Він співає в житті і на сцені. А ще він не любить душ, а приймає ванну.

Віктор: Нічого.

Як ви називаєте Віктора вдома?

Катя: Малюк, любчик, зая.

Віктор: Зая, малюк.

Коли ви вперше поцілувалися?

Катя: 4 роки тому.

Віктор: Уже через два тижні після знайомства. Пам’ятаю, що ми обідали в якомусь ресторані, а потім я її привіз додому і в машині ми типу поцілувалися.

Яка найгірша риса характеру Каті?

Катя: Напевно, запальність. Коли Віктор намагається довести мені свою точку зору, я нічого не чую. Мені потрібно хоча б півдня, щоб заспокоїтися.

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Віктор: Вона зводиться з півоберту і накручує себе.

Який у Каті розмір взуття?

Катя: 37.

Віктор: 37.

Коли день народження у її мами?

Катя: 1 вересня. Він це знає, він відповість.

Віктор: 1 вересня.

Що вона вибере: чай або каву?

Катя: Кава. Однозначно. І він це знає.

Віктор: Кава. Але чай вона також любить. У першій половині дня і, особливо, вранці, кава. А потім чай.

Яку вашу пісню Катя любить найбільше?

Катя: «Я живу в раю».

Віктор: «Я живу в раю».

Як Віктор підписаний у вас в телефоні?

Катя: ВП.

Віктор: Коханий.

А як ви у нього?

Катя: Катя Репяхова.

Віктор: Катя Репяхова.

Хто довше збирається?

Віктор: Напевно, я. Поки душ, поки почистити зуби, поки зібратися. Потрібно хоча б півгодини.

Катя: Він.

Хто головний у сім’ї?

Катя: Він, звичайно.

Віктор (посміхається ‒ прим. ред.) Це цікаво… Я? Я думаю, що Катя. Принаймні я намагаюся зробити все так, щоб Катя відчула, що вона головна.

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