«Неймовірна правда про зірок» випуск 2: Наскільки добре Віктор Павлік знає свою наречену
У 1994 році пісня Віктора Павліка «Ти подобаєшся мені» стає кращою ліричною композицією України. І тільки через рік на світ з’явилася головна фанатка виконавця ‒ Катерина Репяхова. Саме заради неї Віктор Павлик розірвав стосунки зі своєю дружиною. Однак молоду наречену постійно критикує громадськість, звинувачуючи в нещирості і стосунках із розрахунку. Щоб розвіяти ці сумніви ведучі проєкту«Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили перевірити, наскільки добре пара знає один одного. Детальніше читайте в матеріалі
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Яку страву не любить Віктор?
Катя: Наприклад, заморожені креветки.
Віктор: У мене немає такого, щоб я щось не їв. Я люблю як макарони, так і авокадо, як помідори, так і огірки.
Який найдорожчий подарунок вам зробив Віктор?
Катя: Найдорожчий подарунок, це те, що Віктор обрав мене і кардинально змінив своє життя.
Віктор: (після довгих роздумів ‒ прим. ред.) Машину?
Що Віктор співає в душі?
Катя: Нічого. Він співає в житті і на сцені. А ще він не любить душ, а приймає ванну.
Віктор: Нічого.
Як ви називаєте Віктора вдома?
Катя: Малюк, любчик, зая.
Віктор: Зая, малюк.
Коли ви вперше поцілувалися?
Катя: 4 роки тому.
Віктор: Уже через два тижні після знайомства. Пам’ятаю, що ми обідали в якомусь ресторані, а потім я її привіз додому і в машині ми типу поцілувалися.
Яка найгірша риса характеру Каті?
Катя: Напевно, запальність. Коли Віктор намагається довести мені свою точку зору, я нічого не чую. Мені потрібно хоча б півдня, щоб заспокоїтися.
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Віктор: Вона зводиться з півоберту і накручує себе.
Який у Каті розмір взуття?
Катя: 37.
Віктор: 37.
Коли день народження у її мами?
Катя: 1 вересня. Він це знає, він відповість.
Віктор: 1 вересня.
Що вона вибере: чай або каву?
Катя: Кава. Однозначно. І він це знає.
Віктор: Кава. Але чай вона також любить. У першій половині дня і, особливо, вранці, кава. А потім чай.
Яку вашу пісню Катя любить найбільше?
Катя: «Я живу в раю».
Віктор: «Я живу в раю».
Як Віктор підписаний у вас в телефоні?
Катя: ВП.
Віктор: Коханий.
А як ви у нього?
Катя: Катя Репяхова.
Віктор: Катя Репяхова.
Хто довше збирається?
Віктор: Напевно, я. Поки душ, поки почистити зуби, поки зібратися. Потрібно хоча б півгодини.
Катя: Він.
Хто головний у сім’ї?
Катя: Він, звичайно.
Віктор (посміхається ‒ прим. ред.) Це цікаво… Я? Я думаю, що Катя. Принаймні я намагаюся зробити все так, щоб Катя відчула, що вона головна.
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