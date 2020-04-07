Настя і язик: ексклюзивна добірка кумедних кадрів проєкту «Холостяк»-10
07.04.2020
Наближається екватор романтичного проєкту «Холостяк»-10. Учасниць залишається все менше, а Максу вдається кожну пізнавати краще. На 5 тижні відбулося індивідуальне побачення Насті, яке завершилося поцілунком. Суперниці не стали розмінюватися на дрібниці і висунули свої версії. Всьому виною язик Насті. Чому? Дивіться ексклюзивну добірку в матеріалі.
«Настя у нас втілення сексуальності. Це вона так думає», — коментують дівчата.
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Video: Настя і язик: ексклюзивна добірка кумедних кадрів проєкту «Холостяк»-10Ексклюзивне відео проєкту Холостяк 10 сезону з 5 випуску. Дивіться відео нарізку з учасницею Холостяк 2020 Настею
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