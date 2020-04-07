Як змінилася робота редакції програми «Вікна-новини» на СТБ

Робота редакції програми «Вікна-новини» на СТБ змінилася докорінно. Частина працівників перейшла на дистанційну форму роботи, частина – продовжує виїжджати за потребою. Більшість сюжетів, звісно, присвячені темі COVID-19, яка змінила життя людей. Однак для наповнення випуску вистачає й інших тем. «Вікна» роблять все необхідне, аби щодня інформувати українців про те, що відбувається у країні та світі та повідомляють найактуальніші новини.

Усі виїзди кореспондентів та інших членів команди організовані таким чином, щоб співробітники були доставлені на роботу, а по завершенню – додому. На вході до підприємства обов’язкова перевірка температури. Завдяки діям керівництва працівники забезпечені санітайзерами. Під час виїзду мають із собою рукавички та маски.

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Редакторка новин Євгенія Мотрич:

«Кореспонденти працюють через день, виводимо 4—5 людей які щодня в офісі і на зйомках. Решта журналістів працюють віддалено з дому. Багато є обмежень, не їздимо в місця, де є висока вірогідність підхопити коронавірус (наприклад, лікарні). Багато експертів доводиться записувати скайпом. На зйомках – в масках, рукавичках, з дезинфекторами».

Кореспондентка «Вікна-новини» Емма Антонюк:

«Моя робота – це в першу чергу контакти з людьми. Тепер всі контакти звелися до віконечка із зображенням у скайпі. Це складно. Це незвично. Це не те, що живе спілкування. Звикаємо і сподіваємося, що незабаром все владнається і всі житимемо, як раніше. Виїзд на зйомки – у рідкісних винятках. Як правило, це зйомки просто неба у масці і рукавчиках. Теми сюжетів здебільшого про коронавірус. Ми не забуваємо про економіку, політику, ООС. Але все, що відбувається, так чи інакше залежить від ситуації, в якій ми опинилися через COVID-19. Частина журналістів працює вдома. Частина – в редакції. Потім міняємось».

Кореспондентка «Вікна-новини» Ірина Заславець:

«Змінилося все. Більша частина колективу працює дистанційно. Журналістів також розділили – один день в офісі, один – з дому. Всі теми – навколо коронавірусу. Але найгірше те, що ми, розповідаючи про нього, не можемо потрапити в сам епіцентр – нам заборонено наражатися на небезпеку, тобто, їздити у лікарні. Я, звісно, розумію, чому так, але безпосередньої присутності дуже бракує. Ми більше не знімаємо вдома у героїв наших сюжетів, записуємо їх лише на вулиці, а ще краще – скайпом. Взагалі, так багато інтерв’ю через інтернет як зараз – я у житті не писала. Безпосередньо для мене коронавірус означає, що моя тема – трансплантація – стала на паузу, адже в Україні зупинені всі планові операції. Я не можу поїхати, до прикладу, у Львів, де останній місяць почали її активно розвивати. Відчуття зв’язаних рук. Дуже хочеться, аби це завершилося якомога швидше. «Корона таксі» – це так я назвала свій автомобіль. З миті оголошення карантину вожу на ньому колег на роботу, також кілька днів підвозила лікарів, адже вони не можуть лишитися вдома. Зараз разом із друзями і однодумцями намагаємося налагодити централізований доїзд медпрацівників».

Також Ірина почала записувати блог для сайту ICTV про життя столиці на карантині.

Кореспондент «Вікна-новини» Борис Сачалко:

«Роботи з дому боятися не треба. Це, насправді, головний меседж сьогодення. Це точно не так страшно, як захворіти на коронавірус (усміхається. — Прим. ред.). Головне – мати бажання. Найбільший виклик, як на мене, перед людьми старшого віку, яким потрібно зрозуміти, як дистанційно з’єднуватись із робочим комп’ютером завдяки спеціальним програмам. Це не складно, це можуть пояснити технічні спеціалісти.

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Важливо організувати робоче місце. Важливо встановити правила із дітьми. Важливо скласти графік роботи. Але ще дуже важливо змінити підхід до роботи. Зараз у нас в новинах активно впроваджується практика запису героїв матеріалу по скайпу або іншому відв’язку. Для того, щоб мінімально контактувати зі спікером, особливо, якщо запис коментаря передбачається у приміщенні. Можна просити коментатора, щоб він зняв самостійно відео для матеріалу. Наразі процес налагоджується, як він працюватиме – говорити рано, бо потрібно виробити алгоритми, зрозумілі для всіх – і для редакції, і для коментаторів. Але це питання часу. Я знаю, що редакції по всьому світу повільно, але невпинно переходять саме на таку форму роботи. Маски, метрові «вудочки» для мікрофонів, щоб не підходити до спікера, мікрофони у пакетах – це тепер звична справа для медіа.

Цілковито працювати вдома для журналіста – можна, але складно. Є така приказка – «вовка ноги годують», так от вона про журналіста (усміхається. — Прим. ред.). Кореспонденти, які працюють дистанційно, допомагають редакції із якимись невеликими формами матеріалів. Такі короткі сюжети можна написати і вдома, вдома можна і змонтувати. Разом із тим, редакція продовжує працювати. Але кількість журналістів, які працюють «на виїзді», скоротилася».

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