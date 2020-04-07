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Ірина Білик відсвяткувала ювілей ‒ 50 років!

07.04.2020

Відома українська виконавиця Ірина Білик відсвяткувала ювілей. Співачці виповнилося 50 років. Детальніше читайте в матеріалі.

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Відома українська виконавиця Ірина Білик відсвяткувала ювілей. Співачці виповнилося 50 років. Однак Ірина не тільки приймала привітання у цей день, а й сама зробила величезний подарунок своїм шанувальникам. Так, на своїй сторінці в Instagram співачка повідомила, що випустила спеціальний ювілейний альбом «Ірина Білик-50».

«Це мій світ, це мій день, це моє життя, це мій ювілей! А це мій сюрприз для вас: ювілейний альбом «Ірина Білик-50», ‒ написала співачка.

Альбом вже доступний на всіх цифрових майданчиках, а також на CD.

Редакція сайту STB.UA щиро приєднується до привітань і бажає Ірині Білик нескінченного щастя і міцного здоров’я.

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