Що подивитися на карантині: Топ-5 від Ектора Хіменеса-Браво

Якщо у вас під час карантину вже починається кінематографічна криза, то не спішіть впадати у депресію, адже ми маємо, що вам запропонувати. Незмінний суддя «МастерШеф. Професіонали» та гуру кулінарного мистецтва Ектор Хіменес-Браво поділився своєю добіркою шедеврів зі світу кіно. Топ-5 від Ектора, що подивитися на карантині – читайте у матеріалі.

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Flavorful Origins

З англійської назва перекладається як «ароматні джерела». Це телевізійний документальний серіал від Netflix мандаринською мовою, що складається з 20 частин. Фільм досліджує кулінарні таємниці Китаю та різні способи приготування їжі та кухні з рідними азіатськими інгредієнтами з регіонів Хаошань та Юньнань.

The Good Place / У кращому світі

«У кращому світі» — американський комедійний телесеріал, створений Майклом Щуром. Телеканал NBC замовив перший сезон із 13 епізодів у серпні 2015 року. Головні ролі виконують Крістен Белл та Тед Денсон. Увесь серіал зосереджено на менеджері з продажів, Елеонор Шеллстроп, яка все життя була не дуже доброю людиною.

Ножі наголо

«Ножі наголо» — американська неонуарна чорна детективна кінокомедія 2019 року сценариста і режисера Раяна Джонсона. Фільм є сучасним детективним романом про розслідування вбивства. Стрічка розповідає про невдале сімейне зібрання, яке порушує смерть голови родини, що стає причиною ведення слідства.

Ірландець

Американський драматичний фільм режисера Мартіна Скорсезе за сценарієм Стівена Заілляна, на основі мемуарів «Я чув, ти фарбуєш будинки» колишнього прокурора США Чарльза Брандта. Фільм розповідає про діяча профспілок і мафіозі Френка Ширана на прізвисько «Ірландець», на рахунку якого загибель двадцяти п’яти гангстерів, в тому числі знаменитого профспілкового діяча Джиммі Хоффи.

«МастерШеф. Професіонали»-2

У 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2, який відбувся 4 квітня, 15 найкращих шефів країни знову зіткнулися в кулінарному поєдинку. Як завжди, на них чекав зовсім новий рівень складності завдань. Учасники зіткнулися з справжнім прокляттям страви «крокембуш». Не пропустіть 7 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 11 квітня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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