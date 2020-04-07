Що почитати на карантині: топ книг від Тетяни Висоцької

Ведуча програми «Вікна-новини» і ток-шоу «Таємниці ДНК» закликає усіх залишатися вдома. Цей час можна чудово провести в колі рідних, а також приділити увагу собі і своєму розвитку. Візьміться за ті книги, які давно хотіли прочитати. А якщо не знаєте, чим урізноманітнити літературний лист, то ознайомтеся з добіркою від Тетяни Висоцької.

Карантин — це можливість сховатися за книжкою. Так вважає Тетяна Висоцька. Раніше ведуча зізнавалася, що особливо щаслива, коли її діти дочитують черговий літературний твір і беруться за новий.

Сама Тетяна вже встигла дочитати те, на що раніше не вистачало часу: «Дочитала «Книгу прощань» В. Рафєєнка, уже дочитую «Залишок дня» К. Ішігуро, яка мене давно чекала, наступна — «В інші часи» С. Моргенштерн. Такого темпу давно не було, дяка, карантине. Зараз замішаю домашній хліб з висівками і льоном. У планах — лазанья, карбонара і банош. Ледь тримаюся не пекти пироги, бо буде біда! Бережіть себе!»

Більше на тему: Як не заразитися COVID-19: правила прибирання під час карантину у сюжеті «Вікна-новини»

Список літератури від Тетяни Висоцької:

Всі твори Кадзуо Ішігуро, Кейта Аткінсона, Джона Роберта Фаулза — можна читати будь-яку книгу, адже ці автори — чудові майстри.

Також ведуча рекомендує нові книги Сергія Жадана. Але якщо ви не знайомі зі старими, то сміливо беріть до ознайомлення!

А також книга Софії Андрухович «Амадока».

Головне, #залишайсявдома і #всебудедобре

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ