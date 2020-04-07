10 книг з психології та самопізнання: добірка від учасниці «Холостяк»-10 Ані
07.04.2020
Час, проведений на карантині в самоізоляції, можна і потрібно проводити з користю! Найбільш творча учасниця романтичного реаліті «Холостяк»-10 Аня, яка вразила Макса на Першій вечірці подарунком у вигляді власної картини, поділилася добіркою книг з психології та самопізнання. Холостячка переконана, що вони допоможуть кожній жінці розкритися, полюбити і зрозуміти себе, а також — усвідомити свою силу.
«Я не втомлюся пропагувати культ жінки. І зараз ідеальний час для того, щоб прокачати себе», — написала Аня в Instagram.
10 книг з психології та самопізнання
- Ліз Бурбо — «П’ять травм, які заважають бути самим собою».
- Хелен Анделін — «Чарівність жіночності».
- Ніна Брокманн — «Viva la vagina».
- Тамріко Шолі — «Всередині жінки» і «Всередині чоловіки».
- Михайло Лабковской — «Хочу і буду».
- Марк Менсон — «Тонке мистецтво пофігізму».
- Ден Вальдшмідт — «Будь кращою версією себе».
- Джон Грей — «Чоловіки з Марса, жінки з Венери».
- Ірина Хакамада — «Дао життя».
- Шеріл Сендберг — «Включайся!».
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А як розвиватимуться стосунки Ані з Максом — дивіться в романтичному реаліті «Холостяк»-10 на СТБ вже в цієї п’ятниці, 10 квітня о 19:00.
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