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10 книг з психології та самопізнання: добірка від учасниці «Холостяк»-10 Ані

07.04.2020

Час, проведений на карантині в самоізоляції, можна і потрібно проводити з користю! Найбільш творча учасниця романтичного реаліті «Холостяк»-10 Аня, яка вразила Макса на Першій вечірці подарунком у вигляді власної картини, поділилася добіркою книг з психології та самопізнання. Холостячка переконана, що вони допоможуть кожній жінці розкритися, полюбити і зрозуміти себе, а також — усвідомити свою силу.

«Я не втомлюся пропагувати культ жінки. І зараз ідеальний час для того, щоб прокачати себе», — написала Аня в Instagram.

10 книг з психології та самопізнання

  1. Ліз Бурбо —  «П’ять травм, які заважають бути самим собою».
  2. Хелен Анделін — «Чарівність жіночності».
  3. Ніна Брокманн — «Viva la vagina».
  4. Тамріко Шолі — «Всередині жінки» і «Всередині чоловіки».
  5. Михайло Лабковской — «Хочу і буду».
  6. Марк Менсон — «Тонке мистецтво пофігізму».
  7. Ден Вальдшмідт — «Будь кращою версією себе».
  8. Джон Грей — «Чоловіки з Марса, жінки з Венери».
  9. Ірина Хакамада — «Дао життя».
  10. Шеріл Сендберг — «Включайся!».

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А як розвиватимуться стосунки Ані з Максом — дивіться в романтичному реаліті «Холостяк»-10 на СТБ вже в цієї п’ятниці, 10 квітня о 19:00.

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