Всеукраїнська школа онлайн: де дивитися уроки для 5—11 класів

Школу онлайн жартома називають задачею із зірочкою, тобто ускладненою. За час карантину батьки розділилися на два табори: одні радіють вчителям, які продовжуть навчати дистанційно, а інші — у розпачі, адже навчання віднині на їхніх плечах. Від сьогодні стартують онлайн-уроки для 5—11 класів від найкращих вчителів країни. Де їх дивитися — дізнайтеся в матеріалі.

Безумовно, з історією та літературою все зрозуміло. Проте як бути з інтегралами та хімічними формулами? Продовжувати вивчати всі дисципліни необхідно, а от як робити це дистанційно — питання. І якщо існують вчителі, які добросовісно надсилають відеоуроки, то деяким батькам залишається бити на сполох. Адже вони зіткнулися з проблемою відсутності методики та системності навчання.

Більше на тему: Коронавірус: перші хороші новини

Тож в Україні здійснили нечуваний крок у сфері освіти. З 6 квітня стартували онлайн-уроки. Увесь навчальний процес буде сконцентрований на телеканалах. Найкращі педагоги записали уроки з різних дисциплін, а от щоб дивитися було цікавіше — долучили зірок.

Усі уроки стартують із 10:00 ранку у будні дні.

Домашнє завдання — буде, а от контрольні — ні.

Серед телеканалів є і канал StarLightMedia — M1. Тут транслюватимуться уроки для 11-класників.

Уроки можна буде повторно подивитися на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України у Facebook і YouTube.

Канали, що транслюють уроки онлайн

5 клас – Плюс-Плюс та 112 Україна

6 клас – ZOOM та News One

7 клас – ZIK

8 клас – Індиго та УНІАН

9 клас – Рада та UA:Культура

10 клас – UA:Перший

11 клас – М1



Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ