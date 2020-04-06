Великий піст 2020: морквяний кекс з апельсиновою глазур’ю

Пісний морквяний кекс можна дуже легко і швидко приготувати вдома. Крім економії часу, цей десер містить корисної моркви більше, ніж борошна. Покроковий рецепт морквяного кексу з апельсиновою глазур’ю від судді «МастерШеф»-9 Лізи Глінської знайдете матеріалі.

Інгредієнти:

Для кексу:

борошно – 130 г

розпушувач – 10 г

білий цукор – 140 г

цедра апельсина – 1 шт.

сіль – дрібка

кориця – ⅓ ч. л.

апельсиновий фреш – 60 мл

соняшникова рафінована олія – 80 мл

терта морква – 250 г

волоські горіхи – 150 г

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Для апельсинової глазурі:

апельсиновий фреш – 350 мл

цукрова пудра – 150 г

цедра апельсина – 1 шт.

Приготування:

Відправляємо у миску борошно, розпушувач, цукор, сіль, корицю, цедру апельсина і все перемішуємо. Змішуємо в іншій мисці моркву, апельсиновий фреш, рослинне масло і обсмажені подрібнені волоські горіхи. З’єднуємо обидві маси – це закладка на 2 форми. Змащуємо форми рослинним маслом і присипаємо борошном. Випікаємо у формі для кексів при температурі 170 ° С 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою. Змішуємо апельсиновий фреш з цукровою пудрою, додаємо цедру апельсина. Покриваємо готовий гарячий кекс апельсинової глазур’ю.

Джерело – glinskaya.com.ua

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