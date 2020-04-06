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У проєкті «Супермама» візьме участь відома фуд-блогерка

06.04.2020

Сьогодні, 6 квітня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супермама». У першому випуску за почесне звання Супермами боротиметься відома українська фуд-блогерка. Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

У першому випуску нового психологічного реаліті «Супермама» візьме участь відома фуд-блогерка Анастасія blondy_house. Дівчина раніше працювала у банку, але з народженням доньки Мальвіни кардинально змінила своє життя. Настя присвячує весь свій вільний час дитині, а в перервах готує смачну їжу і ділиться рецептами у своєму блозі в Instagram.

За життям гарячої «Барбі-мами» стежить понад 10 тисяч підписників. І там є, на що подивитися: відверті фото, рецепти і пікантні подробиці з життя «солодкої» блогерши нікого не залишать байдужим.

Більше на тему: митро Карпачов розповів про найпоширеніші помилки у вихованні дітей

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Але чи вдасться «Барбі-мамі» отримати почесне звання Супермама? І чому експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов звинуватить Анастасію в тому, що вона ‒ абсолютно некомпетентна мама? Дивіться докладніше у 1 випуску!

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