Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» від відомого українського режисера Анатолія Матешко (виробництво IVORY films). З понеділка по четвер у слоті «СТБ серіал» глядачі стежитимуть за долею Лізи Лапшиної, чиє розмірене життя кардинально змінюється після загадкового зникнення чоловіка.

Акушерка Ліза все життя живе з аномальним серцем, за умовами чоловіка. Вона харчується за списками лікарів, приймає різні ліки, і не може народжувати дітей. Ліза дуже сильно кохає свого чоловіка Олексія, який раптово дізнається, що від нього вагітна одна актриса.

Але чим закінчиться історія Лізи та Олексія? Чи розповість він про вагітність коханки своїй дружині? Дивіться в 1 і 2 серіях «У кожного свій обман» на телеканалі СТБ.

Video: «У кожного свій обман»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс) Серіал У кожного свій обман - 1, 2 серії на сайті СТБ вже 06.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу У кожного свій обман читайте в анонсі

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