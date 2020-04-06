Сьогодні, 6 квітня, о 18:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання супермама: «Барбі-мама», еко-мама, самотня мама і мама-педагог. Хто з учасниць вразить Дмитра Карпачова на знайомстві? У першому випуску учасниці будуть оцінювати фуд-блогера, яка називає себе «зефірною Барбі-мамою». Детальніше читайте в матеріалі.

У першому випуску учасниці будуть оцінювати «Барбі-маму». Вони поставлять оцінки за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. Однак не всі мами залишаться задоволені методами виховання мами фуд-блогера Анастасії (blondy_house). Більш того, деякі нюанси просто викличуть шок суперниць.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У 1 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Які учасниці будуть боротися за звання Супермама?

Чому харчування маленької дочки «Барбі-мами» викликало шок у суперниць?

Як відреагують учасниці, коли дізнаються, ким працювала до декрету «Барбі-мама»?

За що Дмитро Карпачов назвав «Барбі-маму» некомпетентною?

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 1 випуск проєкту від 06.04.2020 Супермама 1 випуск: Барбі-мама, еко-мама, самотня мама і мама-педагог. Хто з учасниць вразить Дмитра Карпачова на знайомстві

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