Сьогодні, 6 квітня, на телеканалі СТБ відбулася прем’єра нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. У першому випуску Дмитро Карпачов оцінив методи виховання «зефірної Барбі-мами». Що порадив ведучий фуд-блогеру Анастасії? Детальніше читайте в матеріалі.

Дмитро Карпачов був не в захваті від методів виховання «Барбі-мами». На фінальній зустрічі він назвав її абсолютно некомпетентною мамою. Під час розмови він дав Анастасії кілька слушних порад.

Дитина дуже сильно прив’язується і звикає до соски. Чим довше малюк буде ходити з соскою, тим складніше потім його буде відучити від неї. Тому вже з року дитину можна поступово відучувати від соски, адже саме в цей час активно починає розвиватися мова.

Привчати дитину до горщика, звичайно, треба. Дійсно, малюк і сам згодом піде на горщик, але це може статися набагато пізніше. До того ж над такою дитиною можуть сміятися однолітки. А це, швидше за все, призведе до заниженої самооцінки.

«У сучасному світі все більше дітей, на жаль, йдуть у перший клас в підгузках», ‒ зазначає Дмитро Карпачов.

Сюсюкаться з дитиною дуже шкідливо, оскільки це уповільнює її інтелектуальний і розумовий розвиток. Для того, щоб дитина навчилася правильно вимовляти слова, у неї повинен бути правильний приклад.

Дитина не може сама зрозуміти, як правильно гратися іграшками. Завдання батьків ‒ показати, як це робити. Саме так і відбувається інтелектуальний розвиток дитини.

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