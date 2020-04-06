6 квітня о 20:15 ми побачимо прем’єру 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» (виробництво IVORY films). Нову мелодраму зняв відомий український режисер Анатолій Матешко. Ексклюзивно для читачів сайту телеканалу СТБ талановита акторка Ольга Павловець, яка виконала роль лікаря-гінеколога, розповіла про найцікавіші моменти на знімальному майданчику, захоплення поза ним і про улюблені місця Києва.

Ольго, як ви вважаєте, ваша героїня Ліза в цьому фільмі — сильна особистість чи все-таки слабка жінка, яка потребує захисту?

Оскільки Ліза має недугу – у неї від народження хворе серце, то їй доводиться жити в умовах певних обмежень, адже будь-який стрес, будь-яке навантаження можуть бути згубними для неї. Але вона, незважаючи на все це, живе повноцінним життям, будує кар’єру, має чудовий будинок, чоловіка. Вона сильна, тому що змогла пристосуватися до цих умов життя. Проте з іншого боку, вона слабка, бо дуже багатьох речей не може собі дозволити, повинна кожен крок звіряти зі своїми можливостями. І головне, вона — лікар, що працює в гінекологічному відділенні, — сама не може відчути радості материнства.

Назва серіалу — «У кожного свій обман», а який обман у вашої героїні?

Дивлячись що вважати обманом. Я схильна думати, що тут не йдеться про брехню як таку, скоріш за все, це зворотний бік правди, коли просто щось замовчується, не договорюється. Ліза намагається пристосуватися до цих нових реалій і починає панікувати, і через це мусить обманювати.

Вашим екранним чоловіком був Дмитро Пчела. Ви вже знімалися з ним, але тоді в нього була роль негідника…

Так, а тут він вирішив реабілітуватися (сміється. — Прим. ред.). Але його образ прописаний багатовимірно. Мені дуже подобається, що тут у нас немає однозначно поганих і хороших. І Ліза не зовсім свята, і Олексій, якого зіграв Діма, — «незрозумілий» товариш. А в тому серіалі — це було майже вісім років тому — у Діми була роль дуже вже негативна. Я навіть пам’ятаю ситуацію, коли ми приїхали на кінофестиваль до Бердянська, пішли на ринок, і біля нас вишикувався живий коридор із шанувальників серіалу. Нам дарували рибу, ще якісь продукти, але найбільше дісталося Дімі. Жінки йому вичитували за те, що він погано поводився з моєю героїнею.

Ольго, в серіалі «У кожного свій обман» з вами зіграв дуже юний актор. Як вам працювалося в такому тандемі?

Так, було двоє малюків. Одному був усього місяць, і було дуже страшно брати його на руки, він такий маленький, такий крихітний! І ще був однорічний малюк на ім’я Орест. Ми з ним жартували, і вже навіть у цьому віці було видно, яким він буде далі, проглядалася особистість. Він такий кокетка, у нього такий погляд, в ньому прямо відчувалася чоловіча харизма. І я розуміла, що поводжуся з ним як доросла жінка, на рівних. Ми навіть його називали Орест Тарасович, настільки він себе проявляв не як дитина, а як дорослий.

Ви — мама двох чудових хлопчаків. Чи не сумують вони, коли доводиться вас надовго відпускати на зйомки?

Я дуже сумую за ними. Один раз навіть старшого, Макара, привозила з собою до Києва на зйомки. Ми з ним виконували домашні завдання, були весь час на зв’язку з учителем. Йому сподобалося, бо не треба було до школи ходити. Але потім було важко повертатися до занять.

А на знімальний майданчик його з собою брали? У нього ще немає акторського досвіду?

Немає, та він і не прагне до цього. Хоча якось потрібно було мені записати проби з моїм кіношним сином для проєкту Олександра Ітигілова, і я попросила Макара мені допомогти. Він, особливо не напружуючись, граючи в своєму телефоні, підкидав мені текст. І, мабуть, це так чітко і правильно вийшло, що Олександр Олександрович потім пропонував Макарові зіграти мого сина. Але я вирішила, що йому це не потрібно, у нього немає досвіду, та й це вже складніше, ніж просто проби. І сам він цікавиться іншими заняттями — футболом, аналітичними іграми. А ось до моментів лицедійства дуже спокійно ставиться. Нещодавно на якомусь святі в школі всі однокласники сина були в карнавальних костюмах — сніжинки якісь, був навіть дуже кумедний хлопчик у костюмі «людини-коробки». Мій же на тлі цього різномастого натовпу виглядав як спонсор заходу або директор — у піджачку, краватці, джинсах.

А хто ж тоді продовжить вашу акторську династію?

Може, молодший продовжить. Він зараз у свої два роки так активно виступає на дивані, співає щось, танцює. Дуже емоційно реагує, переживає, дуже любить «Лускунчика». Під музику Чайковського в нього всередині відбуваються процеси якісь космічні, хоча він поки не може це висловити, але по його обличчю я це бачу. Дуже чутливий хлопчик. Проте я не схиляю синів ні до чого спеціально, це має бути їхній власний вибір.

У вас зараз немає зйомок, але ви свій вільний час проводите тут. Як зазвичай минає ваш типовий вихідний?

Я людина не дуже тусовочна, настільки вистачає спілкування на майданчику, що у вихідний хочеться відпочити, побути наодинці з собою. Можу гуляти сама, дуже люблю бродити центром Києва, але зараз сил немає на довгі прогулянки — доходжу до Хрещатика, а потім уже на таксі їду додому. Є на Подолі дуже цікаве місце, куди я частенько заходжу, — ХЛАМ. Це маленький клуб, де відбуваються різні вистави, виставки, перформанси. І там є затишний дворик, у який можна потрапити через невеликі двері в туалеті і маленькі сходи за ними. І там начебто немає нічого особливого — картонна фігура Вертинського, лавочки, інсталяції, але чомусь мені там дуже подобається, там завжди народжуються в мене якісь цікаві відчуття, фантазії, з’являється енергія. Ще пишу вірші, але це рідко, час від часу, коли щось народиться і я встигну записати. І ще у мене є невелика колекція моїх картин, щоправда, я це заняття зараз закинула, останню картину написала два роки тому, коли народився мій молодший, Андрюша. Але сподіваюся знову повернутися до цього.

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